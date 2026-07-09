Чтобы говяжий фарш не терял сочность при жарке, достаточно добавить в него один доступный ингредиент.

https://glavred.info/lifehack/farsh-poluchitsya-nezhnym-i-sochnym-kakoy-ingredient-dobavit-pered-zharkoy-10779260.html Ссылка скопирована

Как правильно жарить говяжий фарш / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить сочный говяжий фарш

Почему обычная сода улучшает текстуру мяса

Как правильно обжаривать фарш, чтобы получилась румяная корочка

Говяжий фарш часто становится основой для самых разнообразных блюд, но при обжаривании он быстро теряет сочность и становится сухим. Решить эту проблему поможет простой ингредиент, который есть почти в каждом шкафу - пищевая сода.

Главред расскажет, как с помощью пищевой соды сделать фарш нежным и сочным.

видео дня

Почему сода делает фарш сочным

Пищевая сода обладает способностью изменять среду внутри мяса. Она повышает уровень pH белков, благодаря чему волокна не сжимаются слишком плотно при нагревании. Это позволяет удержать влагу внутри, и фарш получается нежным и сочным, пишет The Mirror.

Кроме того, сода ускоряет реакцию Майяра - процесс, отвечающий за образование золотистой корочки. Именно она придает мясу насыщенный аромат и глубокий вкус. Поэтому фарш с добавлением соды подрумянивается быстрее и выглядит гораздо аппетитнее.

Как правильно применить этот метод

В 2 столовых ложках воды растворите примерно четверть чайной ложки соды и добавьте этот раствор в сырой фарш. Затем оставьте мясо в холодильнике на 15 минут, чтобы сода успела подействовать.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Во время обжаривания фарш сначала следует выложить на горячую сковороду цельным куском, чтобы образовалась корочка, а уже после этого разделить его лопаткой на более мелкие части. Такой способ помогает сохранить сочность и одновременно получить яркий вкус.

Смотрите видео о том, как правильно жарить говяжий фарш:

Читайте также:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред