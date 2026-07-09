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Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

Инна Ковенько
9 июля 2026, 15:02
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Чтобы говяжий фарш не терял сочность при жарке, достаточно добавить в него один доступный ингредиент.
Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой
Как правильно жарить говяжий фарш / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить сочный говяжий фарш
  • Почему обычная сода улучшает текстуру мяса
  • Как правильно обжаривать фарш, чтобы получилась румяная корочка

Говяжий фарш часто становится основой для самых разнообразных блюд, но при обжаривании он быстро теряет сочность и становится сухим. Решить эту проблему поможет простой ингредиент, который есть почти в каждом шкафу - пищевая сода.

Главред расскажет, как с помощью пищевой соды сделать фарш нежным и сочным.

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Почему сода делает фарш сочным

Пищевая сода обладает способностью изменять среду внутри мяса. Она повышает уровень pH белков, благодаря чему волокна не сжимаются слишком плотно при нагревании. Это позволяет удержать влагу внутри, и фарш получается нежным и сочным, пишет The Mirror.

Кроме того, сода ускоряет реакцию Майяра - процесс, отвечающий за образование золотистой корочки. Именно она придает мясу насыщенный аромат и глубокий вкус. Поэтому фарш с добавлением соды подрумянивается быстрее и выглядит гораздо аппетитнее.

Как правильно применить этот метод

В 2 столовых ложках воды растворите примерно четверть чайной ложки соды и добавьте этот раствор в сырой фарш. Затем оставьте мясо в холодильнике на 15 минут, чтобы сода успела подействовать.

Как приготовить идеальный фарш для котлет
Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Во время обжаривания фарш сначала следует выложить на горячую сковороду цельным куском, чтобы образовалась корочка, а уже после этого разделить его лопаткой на более мелкие части. Такой способ помогает сохранить сочность и одновременно получить яркий вкус.

Смотрите видео о том, как правильно жарить говяжий фарш:

@klopotenko_chef С говяжьим фаршем долго возиться не нужно: масло + соль + перец - и жарим до золотистого цвета ? #говядина#блюдаизфарша#процесс#кулинарныесоветы♬ оригинальный звук - klopotenko_chef

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Об источнике: The Mirror

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