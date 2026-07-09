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Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многих

Константин Пономарев
9 июля 2026, 15:29
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Тупой нож мясорубки больше не проблема. Рассказываем, как самостоятельно заточить нож и решетку с помощью наждачной бумаги за считанные минуты.
Заточить нож для мясорубки можно в домашних условиях
Заточить нож для мясорубки можно в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, tiktok.com/@nazar0227

Вы узнаете:

  • Какой простой способ вернет мясорубке прежнюю остроту
  • Почему важно шлифовать не только нож, но и решетку
  • Что происходит с деталями после нескольких минут обработки

Со временем нож и решетка мясорубки теряют остроту, из-за чего техника начинает хуже перемалывать мясо, а процесс приготовления становится более трудоемким.

Автор TikTok-канала nazar0227 Назар Батькович показал, как быстро заточить нож для советской мясорубки с помощью подручных средств. Он самостоятельно изготовил небольшое приспособление для шлифовки деталей мясорубки.

видео дня

В своем видео блогер продемонстрировал весь процесс обработки сетки и ножа шаг за шагом. Перед началом шлифовки он рассказал, какие материалы понадобились для работы.

"Чтобы точить ножи для мясорубки, сделал вот такое приспособление. Наждачная бумага зернистостью 120 и 180. Будем пробовать", - рассказал мужчина.

Как заточить нож для советской мясорубки

Первый этап мастер посвятил обработке решетки мясорубки. Он закрепил деталь в самодельном приспособлении и начал выравнивать ее поверхность абразивом.

"Фиксируем наше приспособление. Сначала берем решетку и вот такими движениями обрабатываем ее", - отметил автор канала.

Первый этап мастер посвятил обработке решетки мясорубки
Первый этап мастер посвятил обработке решетки мясорубки / Фото: tiktok.com/@nazar0227

Во время обработки на поверхности детали стали видны мелкие дефекты, которые раньше были незаметны. После обработки решетки автор перешел к лезвию ножа, одновременно продолжая работать абразивом с более крупной зернистостью.

"Нужно перевернуть на 180 градусов и продолжить шлифовать. Но чтобы не заниматься одной и той же работой несколько минут, я сразу шлифую и нож", - уточнил Назар Батькович.

По словам блогера, уже на этом этапе лезвие стало заметно острее, хотя процесс еще требовал продолжения.

Какая наждачка нужна для заточки ножей мясорубки

На заключительном этапе автор заменил абразив на мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы довести лезвие до необходимой остроты.

"Продолжаем и переходим на более мелкую наждачку. Здесь это занимает немного больше времени из-за мелкой зернистости", - отметил автор видео.

После обработки решетки автор перешел к лезвию ножа
После обработки решетки автор перешел к лезвию ножа / Фото: tiktok.com/@nazar0227

После еще нескольких минут обработки блогер перешел к проверке качества заточки.

"Минут пять и получаем вот такой результат. По ощущениям лезвия уже очень острые. После всех этих манипуляций смотрим, хорошо ли нож прилегает к нашей решетке", - рассказал Назар.

Смотрите в видео о том, как заточить нож для мясорубки:

TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Какие инструменты понадобятся для заточки ножа

Для заточки ножа и решетки мясорубки блогер использовал несколько простых инструментов.

В качестве абразива автор применил наждачную бумагу двух видов. Сначала использовалась наждачка зернистостью 120, которая помогает убрать неровности и следы износа. Затем в работу пошла наждачная бумага зернистостью 180, предназначенная для более тонкой шлифовки и доведения режущих кромок до нужной остроты.

Для заточки также можно использовать точильный камень
Для заточки также можно использовать точильный камень / Фото: скриншот с Youtube

Если самодельного приспособления нет, для заточки также можно использовать точильный камень из керамики или алмазного материала. Он создает ровную поверхность для обработки лезвий и помогает восстановить их режущие свойства. При работе с точильным камнем нередко применяют хонинговальное масло, которое уменьшает трение, предотвращает засорение поверхности металлической пылью и позволяет получить более гладкую кромку лезвия.

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Об источнике: City food equipment

City Food Equipment - американская компания, основанная в 1985 году в Чикаго как семейный бизнес по восстановлению оборудования для ресторанов. Сегодня она специализируется на продаже нового и восстановленного профессионального оборудования для ресторанов, пекарен, мясных и гастрономических производств, а также предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию коммерческой кухонной техники.

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