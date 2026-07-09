Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Сочинение 11-летней школьницы, пролежавшее за диваном более полувека, привлекло внимание благодаря поразительно точным прогнозам о будущем.

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Письмо школьницы предсказало будущее / Коллаж Главред, фото: SWNS, Daily Star

Вы узнаете:

Что школьница написала о будущем еще в 1969 году

Какие слова девочки сегодня кажутся пророческими

Во время реставрации старого дивана в Великобритании обнаружили необычную находку. Ею оказалось школьное сочинение, написанное 11-летней школьницей в 1969 году.

Спустя десятилетия текст привлек внимание благодаря удивительно точным прогнозам о технологиях, которые сегодня стали частью повседневной жизни. Об этом пишет Daily Star.

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Документ нашел 67-летний обивщик мебели Питер, когда разбирал подержанный диван, купленный клиентом. Записка была спрятана за спинкой мебели и сохранилась вместе с пометками учителя, который когда-то поставил работе оценку "Хорошо".

Что было написано в письме школьницы

По всей видимости, сочинение было написано 23 февраля 1969 года. В нем 11-летняя школьница получила задание представить, какой станет жизнь в 1980 году. Девочка описала себя 21-летней женщиной, работающей в банке, и подробно рассказала о мире будущего.

Особое внимание читателей привлекло описание телефона. Автор сочинения писала, что раньше это была "квадратная коробка", а в будущем люди смогут не только разговаривать, но и видеть друг друга во время звонка благодаря экрану.

"Теперь можно видеть собеседников, потому что есть экран. Это немного похоже на телевизор", - писала она.

Многие увидели в этом удивительно точное описание современных видеозвонков и сервисов для онлайн-общения.

Что было написано в письме школьницы / Фото: Daily Star

Не менее любопытным оказалось и описание самих телевизоров. По мнению школьницы, вместо небольших экранов с ручками на корпусе появятся большие дисплеи, которыми можно будет управлять прямо с кресла.

В письме также говорится о дверях, открывающихся нажатием кнопки, и необычной "еде будущего". Девочка представляла, что людям будет достаточно пожевать специальную жевательную резинку, чтобы почувствовать вкус полноценного обеда и больше не мыть посуду.

Как письмо нашли спустя десятилетия

Необычную находку обнаружил обивщик мебели Питер во время ремонта старого дивана. Записка пролежала за спинкой мебели более полувека.

Его супруга Роза, проживающая в Питерборо (графство Кембриджшир), призналась, что была поражена содержанием письма.

"Когда мой муж показал мне это, я не могла поверить своим глазам. Я подумала: "Боже мой". Вы только посмотрите на это", - вспоминала британка.

По словам женщины, особенно удивило то, насколько многие ее идеи действительно воплотились в жизнь, хотя сама автор предполагала, что это произойдет всего за десять лет.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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