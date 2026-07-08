Иракли Макацария впервые показал дочку: теплые фото

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария похвастался маленькой дочкой-красавицей.

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Иракли Макацария и Лиза Чичуа - многодетные родители / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иракли Макацария

Кратко:

По какому поводу пара показала дочку

Что они сказали

Грузинский бизнесмен, которого украинцы знают по шоу "Холостяк" Иракли Макацария и его супруга Лиза Чичуа, впервые показали лицо своей дочки Нино.

Пара поделилась фото девочки на своих страницах в Instagram.

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Иракли Макацария показал дочку в первый раз / Фото Instagram/lizachichuaa

"Наша Нино", - подписали она фото маленькой девочки.

Иракли Макацария показал дочку в первый раз / Фото Instagram/lizachichuaa

Отметим, буквально месяц назад, у пары родилась еще одна девочка, которую они назвали Кето.

Иракли Макацария показал дочку в первый раз / Фото Instagram/lizachichuaa

Иракли Макацария жена

Иракли Макацария участвовал в проекте "Холостяк" в Украине, но ни одна из девушек так и не стала женой грузинского бизнесмена. Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились несколько лет назад. Избранница грузина младше его на много лет, однако это не мешает паре строить семью.

Иракли Макацария показал дочку в первый раз / Фото Instagram/lizachichuaa

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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная голивудская актриса Николь Кидман отметила 18-летие своей дочери Сандей Роуз парой милых архивных фотографий.

Ранее также американский актер Мэттью Макконахи, который воспитывает троих детей вместе со своей супругой Камиллой, показал взрослого сына.

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О персоне: Иракли Макацария Ирако Макацария - бизнесмен и продюсер. Иракли Макацария является основателем первой компании, которая начала сотрудничать с Болливудом. В 2013-м году Иракли основал продакшн-компанию Maq Entertainment. Участник проектов "Холостяк" и "Танцы со звездами".

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