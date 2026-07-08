Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

Сотрудница хосписа объяснила, что происходит с человеком перед естественной смертью, какие видения возникают у пациентов и почему этого не стоит бояться.

https://glavred.info/oddities/pered-smertyu-lyudi-vidyat-odno-i-to-zhe-chto-zametila-medsestra-10778969.html Ссылка скопирована

Медсестра с 20-летним стажем раскрыла, что люди чаще всего говорят перед смертью / Коллаж Главред, фото: instagram.com/hospicenursepenny

Вы узнаете:

Почему многие перед смертью говорят о путешествии

Какие признаки чаще всего появляются в последние часы жизни

Что, по словам медсестры, помогает перестать бояться смерти

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, более 20 лет работающая с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что в последние часы жизни многие люди переживают удивительно похожие ощущения.

По словам женщины, пациенты нередко говорят о предстоящем путешествии, видят умерших родственников и постепенно погружаются в глубокий сон, который предшествует естественной смерти. Об этом пишет Mirror.

видео дня

Что происходит в последние часы жизни

Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу. Человек начинает все больше спать, затем теряет сознание и впадает в так называемую предсмертную кому. Такой сценарий, по ее наблюдениям, характерен для большинства пациентов с неизлечимыми заболеваниями, которым не проводится терапия, направленная на продление жизни.

Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу / Фото: instagram.com/hospicenursepenny

При этом медсестра отмечает, что незадолго до смерти многие пациенты начинают говорить о дороге, поездке или большом путешествии. Некоторые рассказывают, что видят рядом умерших родственников, а другие тянутся руками вверх, словно пытаясь кого-то коснуться.

Подобные переживания нередко приносят человеку чувство спокойствия и не должны пугать близких.

Почему семьи часто боятся естественного процесса

По словам Пенни Хокинс Смит, одна из главных проблем заключается в том, что общество избегает разговоров о смерти. Она считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными, поэтому воспринимают происходящее как нечто необычное или тревожное.

Медсестра рассказала, что нередко ей приходится объяснять семьям, что пациент находится в активной стадии умирания и ему могут оставаться считаные часы жизни. Она хочет помочь людям понять происходящие изменения и снизить уровень страха.

Медсестра считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными / Фото: instagram.com/hospicenursepenny

"Смерть воспринимается как неудача, мы сделали ее табуированной темой. Чем меньше вы знаете о чем-то, тем страшнее это может быть, поэтому мы и не хотим об этом говорить. Мне нравится просвещать семьи и нормализовать смерть. Каждый должен пройти через этот опыт", - сказала она.

Смотрите в видео о том, что рассказывает медсестра о своей работе:

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред