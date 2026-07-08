Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

Вы узнаете:
- Почему многие перед смертью говорят о путешествии
- Какие признаки чаще всего появляются в последние часы жизни
- Что, по словам медсестры, помогает перестать бояться смерти
Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, более 20 лет работающая с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что в последние часы жизни многие люди переживают удивительно похожие ощущения.
По словам женщины, пациенты нередко говорят о предстоящем путешествии, видят умерших родственников и постепенно погружаются в глубокий сон, который предшествует естественной смерти. Об этом пишет Mirror.
Что происходит в последние часы жизни
Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу. Человек начинает все больше спать, затем теряет сознание и впадает в так называемую предсмертную кому. Такой сценарий, по ее наблюдениям, характерен для большинства пациентов с неизлечимыми заболеваниями, которым не проводится терапия, направленная на продление жизни.
При этом медсестра отмечает, что незадолго до смерти многие пациенты начинают говорить о дороге, поездке или большом путешествии. Некоторые рассказывают, что видят рядом умерших родственников, а другие тянутся руками вверх, словно пытаясь кого-то коснуться.
Подобные переживания нередко приносят человеку чувство спокойствия и не должны пугать близких.
Почему семьи часто боятся естественного процесса
По словам Пенни Хокинс Смит, одна из главных проблем заключается в том, что общество избегает разговоров о смерти. Она считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными, поэтому воспринимают происходящее как нечто необычное или тревожное.
Медсестра рассказала, что нередко ей приходится объяснять семьям, что пациент находится в активной стадии умирания и ему могут оставаться считаные часы жизни. Она хочет помочь людям понять происходящие изменения и снизить уровень страха.
"Смерть воспринимается как неудача, мы сделали ее табуированной темой. Чем меньше вы знаете о чем-то, тем страшнее это может быть, поэтому мы и не хотим об этом говорить. Мне нравится просвещать семьи и нормализовать смерть. Каждый должен пройти через этот опыт", - сказала она.
Смотрите в видео о том, что рассказывает медсестра о своей работе:
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Об источнике: The Mirror
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