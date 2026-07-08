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Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

Константин Пономарев
8 июля 2026, 14:24
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Сотрудница хосписа объяснила, что происходит с человеком перед естественной смертью, какие видения возникают у пациентов и почему этого не стоит бояться.
Медсестра с 20-летним стажем раскрыла, что люди чаще всего говорят перед смертью
Медсестра с 20-летним стажем раскрыла, что люди чаще всего говорят перед смертью / Коллаж Главред, фото: instagram.com/hospicenursepenny

Вы узнаете:

  • Почему многие перед смертью говорят о путешествии
  • Какие признаки чаще всего появляются в последние часы жизни
  • Что, по словам медсестры, помогает перестать бояться смерти

Медсестра хосписа Пенни Хокинс Смит, более 20 лет работающая с неизлечимо больными пациентами, рассказала, что в последние часы жизни многие люди переживают удивительно похожие ощущения.

По словам женщины, пациенты нередко говорят о предстоящем путешествии, видят умерших родственников и постепенно погружаются в глубокий сон, который предшествует естественной смерти. Об этом пишет Mirror.

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Что происходит в последние часы жизни

Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу. Человек начинает все больше спать, затем теряет сознание и впадает в так называемую предсмертную кому. Такой сценарий, по ее наблюдениям, характерен для большинства пациентов с неизлечимыми заболеваниями, которым не проводится терапия, направленная на продление жизни.

Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу
Пенни объяснила, что при естественном процессе умирания организм постепенно замедляет свою работу / Фото: instagram.com/hospicenursepenny

При этом медсестра отмечает, что незадолго до смерти многие пациенты начинают говорить о дороге, поездке или большом путешествии. Некоторые рассказывают, что видят рядом умерших родственников, а другие тянутся руками вверх, словно пытаясь кого-то коснуться.

Подобные переживания нередко приносят человеку чувство спокойствия и не должны пугать близких.

Почему семьи часто боятся естественного процесса

По словам Пенни Хокинс Смит, одна из главных проблем заключается в том, что общество избегает разговоров о смерти. Она считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными, поэтому воспринимают происходящее как нечто необычное или тревожное.

Медсестра рассказала, что нередко ей приходится объяснять семьям, что пациент находится в активной стадии умирания и ему могут оставаться считаные часы жизни. Она хочет помочь людям понять происходящие изменения и снизить уровень страха.

Медсестра считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными
Медсестра считает, что многие родственники не знают, какие изменения являются нормальными / Фото: instagram.com/hospicenursepenny

"Смерть воспринимается как неудача, мы сделали ее табуированной темой. Чем меньше вы знаете о чем-то, тем страшнее это может быть, поэтому мы и не хотим об этом говорить. Мне нравится просвещать семьи и нормализовать смерть. Каждый должен пройти через этот опыт", - сказала она.

Смотрите в видео о том, что рассказывает медсестра о своей работе:

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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