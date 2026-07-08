Горят НПЗ, танкеры, аэродром и мосты: Зеленский заявил о возмездии России

ВСУ нанесли удары по Саратовскому НПЗ и "ТАИФ-НК", аэродрому "Борисоглейбск" и шести танкерам в Чёрном и Азовском морях.

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Удары по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Кратко:

Пострадали НПЗ в Саратове и Татарстане

Уничтожено шесть танкеров "теневого флота"

Нанесен удар по аэродрому "Борисоглебск"

Украина отвечает на российские удары и затягивание войны, нанося удары по целям на территории России. Украинские дальнобойные средства поразили объекты в нескольких российских регионах, в частности в Саратовской области, Татарстане, Башкортостане и Воронежской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина вполне справедливо отвечает России на её удары по нашей стране и на затягивание войны. Сегодня наши удары на большие расстояния достигли Саратовской области, Татарстана и Башкортостана, расстояние от линии фронта составляет около 800, 1400 и 1500 километров. Также - Воронежской области, это около 300 километров от нашей границы", - сообщил глава государства. видео дня

Президент поблагодарил украинских военных и спецслужбы за проведенные операции. Он отметил, что был поражен Саратовский нефтеперерабатывающий завод, а бойцы Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию в Татарстане.

"Россияне должны почувствовать, что их государство ведет эту войну. Спасибо всем, кто помогает защищать Украину!" - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео пожаров в Нижнекамске:

Пожар в Нижнекамске / Фото: скриншот

Заявление Генштаба ВСУ

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность - около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", - сообщили в ведомстве.

В то же время украинские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Республика Татарстан). На предприятии также зафиксировали взрывы и возгорания.

По данным Генштаба, "ТАИФ-НК" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России. В его состав входят НПЗ, завод по производству бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Мощность переработки нефти превышает 7 млн тонн в год, а общая мощность комплекса - более 8 млн тонн.

Карта ударов Украины в ночь на 8 июля / Фото: t.me/andriyshTime

Также под удар попал военный аэродром "Борисоглейбск" в Воронежской области России. Результаты поражения и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

"Поражено шесть танкеров теневого флота, из которых один находился в Чёрном море, а пять - в Азовском. Суда задействованы в логистике противника для обеспечения оккупационной армии, действующей в южных регионах Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, накануне украинские силы атаковали автомобильные мосты в районах Уразово и Шелаево Белгородской области РФ. Как отметили в Генштабе, эти объекты использовались российскими войсками для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт - эксперт назвал условие

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар прокомментировал последствия ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. По его словам, проблемы с топливом могут повлиять на ситуацию на фронте, однако все зависит от эффективности нарушения логистики снабжения российской армии.

Эксперт отметил, что обеспечение войск топливом остается приоритетом для РФ, однако ключевым фактором является способность страны поддерживать эти поставки в условиях ударов по топливной и логистической инфраструктуре.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - сказал Гончар.

В то же время он добавил, что отдельные перебои с поставками топлива уже фиксируются на некоторых участках фронта, а в российских информационных источниках появляются сообщения о трудностях с заправкой тяжелой техники.

Атаки на российские объекты в ночь на 8 июля - что известно

Напомним, в ночь на 8 июля несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. Взрывы, в частности, раздавались в районе Борисоглебска Воронежской области и Саратова.

Утром 8 июля беспилотники атаковали промышленную зону российского Нижнекамска в Татарстане. По предварительным данным, под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. После серии взрывов на предприятии разразился масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

Как сообщал Главред, подразделения Сил беспилотных систем Украины в ночь на 8 июля поразили девять танкеров российского "теневого флота" в Азовском море. Всего за последние 72 часа под удар попало 21 судно, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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