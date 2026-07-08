ВСУ уничтожили еще один самолет ВВС России: что известно

Кратко:
- Силы обороны сбили очередной российский самолет
- Событие подтвердило командование Воздушных сил
- Тип самолета и детали удара пока не раскрываются
Силы обороны Украины уничтожили еще один российский самолет. Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил. Об успешном поражении цели военные сообщили кратким сообщением в своем Telegram-канале:
"Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня уничтожили ещё одного российского воздушного террориста!" - говорится в сообщении.
Точных данных о типе сбитого воздушного судна, районе поражения или средствах, с помощью которых это было осуществлено, пока нет. В Воздушных силах не раскрыли подробности операции, ограничившись констатацией факта уничтожения цели.
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Как ранее писал Главред, во второй раз за неделю СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму. Были поражены семь ангаров, где находились российские истребители и бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24.
Накануне российская оккупационная армия потеряла ещё один боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор", который используется в войне против Украины.
Слова пропагандистов свидетельствуют о гибели пилота, при этом упоминаний о другом члене экипажа Ка-52 - штурмане-операторе, который обычно также находится на борту во время полетов и выполнения боевых задач, нет.
Напомним, в ночь на 30 мая Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию в глубине территории России. Под удар попали военный аэродром в Таганроге, где были поражены два самолета Ту-142 и ракетный комплекс "Искандер".
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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