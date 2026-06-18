Украина в этом году получит новые F-16: сколько самолетов передаст Бельгия

Бельгия допускает возможность передачи всех своих F-16 в будущем.

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Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16 / Коллаж: Главред, фото: x.com/KpsZSU, t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Бельгия в этом году передаст Украине семь истребителей F-16

Четыре самолета будут использованы на запчасти, три — для боевых миссий

Бельгия допускает передачу всех своих F-16 в будущем

Украина в этом году получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них — на запчасти, три — готовы выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", — заявил он.

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Франкен отметил, что истребители F-16 эффективно зарекомендовали себя в противодействии ударным беспилотникам типа "Шахед" и крылатым ракетам. Он также допустил, что в будущем Украина может получить все бельгийские F-16, которые постепенно будут заменены более новыми самолетами F-35.

"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы – и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", – добавил Франкен.

Самолеты F-16 / Инфографика: Главред

Изначально Брюссель планировал передать лишь четыре самолета, и исключительно в качестве источника запчастей. Передачу рассматривали в 2025–2026 годах, однако конкретные сроки реализации ранее не назывались.

Теперь же Бельгия увеличивает объем помощи и включает в пакет также полностью боеспособные истребители.

Украина изменила тактику применения F-16 — объяснение пилота

Украинские пилоты F-16 были вынуждены самостоятельно адаптировать тактику применения этих истребителей к условиям современной войны, рассказал украинский летчик в интервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ.

По его словам, иностранные инструкторы обучали украинских военных по программам, основанным на предыдущих военных конфликтах, однако реалии нынешней войны оказались значительно сложнее. Из-за этого украинским пилотам пришлось фактически с нуля формировать собственные тактические подходы для работы с F-16.

Пилот также отметил, что западные партнеры внимательно анализируют украинский опыт применения F-16 и уже учитывают его в своих подходах.

"Когда они видят, как мы работаем в условиях ограниченных ресурсов, то начинают перенимать наши тактические решения", — сказал он.

Самолеты F-16 — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о дополнительном пакете помощи от Бельгии и Испании на сумму 1 млрд евро. В этом пакете предусмотрена не только финансовая поддержка, но и дополнительные истребители F-16 и запчасти.

Задержки с поставками F-16 из Бельгии связаны с переходом бельгийских ВВС на новые самолеты F-35, и конкретные сроки поставок остаются неопределенными. По информации источников, Бельгия намерена вывести парк F-16 из эксплуатации к 2028 году, а остальные самолеты сможет передать Украине только после этого.

После поступления американских истребителей F-16 Украина потеряла четыре таких самолета в различных инцидентах. Самолеты регулярно перебрасывают в разные места, чтобы затруднить врагу определение их местонахождения.

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Об источнике: Европейская правда Европейская правда — это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и возглавляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

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