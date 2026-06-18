Украина в этом году получит новые F-16: сколько самолетов передаст Бельгия

Кратко:
- Бельгия в этом году передаст Украине семь истребителей F-16
- Четыре самолета будут использованы на запчасти, три — для боевых миссий
- Бельгия допускает передачу всех своих F-16 в будущем
Украина в этом году получит семь истребителей F-16 в рамках военной помощи от Бельгии. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы на запчасти. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет Европейская правда.
"Мы усиливаем помощь Украине. В этом году мы передадим семь F-16, четыре из них — на запчасти, три — готовы выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", — заявил он.
Франкен отметил, что истребители F-16 эффективно зарекомендовали себя в противодействии ударным беспилотникам типа "Шахед" и крылатым ракетам. Он также допустил, что в будущем Украина может получить все бельгийские F-16, которые постепенно будут заменены более новыми самолетами F-35.
"Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы – и это будет зависеть от получения нами F-35. У нас есть своя роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы должны эту роль выполнять", – добавил Франкен.
Изначально Брюссель планировал передать лишь четыре самолета, и исключительно в качестве источника запчастей. Передачу рассматривали в 2025–2026 годах, однако конкретные сроки реализации ранее не назывались.
Теперь же Бельгия увеличивает объем помощи и включает в пакет также полностью боеспособные истребители.
Украина изменила тактику применения F-16 — объяснение пилота
Украинские пилоты F-16 были вынуждены самостоятельно адаптировать тактику применения этих истребителей к условиям современной войны, рассказал украинский летчик в интервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ.
По его словам, иностранные инструкторы обучали украинских военных по программам, основанным на предыдущих военных конфликтах, однако реалии нынешней войны оказались значительно сложнее. Из-за этого украинским пилотам пришлось фактически с нуля формировать собственные тактические подходы для работы с F-16.
Пилот также отметил, что западные партнеры внимательно анализируют украинский опыт применения F-16 и уже учитывают его в своих подходах.
"Когда они видят, как мы работаем в условиях ограниченных ресурсов, то начинают перенимать наши тактические решения", — сказал он.
Самолеты F-16 — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о дополнительном пакете помощи от Бельгии и Испании на сумму 1 млрд евро. В этом пакете предусмотрена не только финансовая поддержка, но и дополнительные истребители F-16 и запчасти.
Задержки с поставками F-16 из Бельгии связаны с переходом бельгийских ВВС на новые самолеты F-35, и конкретные сроки поставок остаются неопределенными. По информации источников, Бельгия намерена вывести парк F-16 из эксплуатации к 2028 году, а остальные самолеты сможет передать Украине только после этого.
После поступления американских истребителей F-16 Украина потеряла четыре таких самолета в различных инцидентах. Самолеты регулярно перебрасывают в разные места, чтобы затруднить врагу определение их местонахождения.
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Об источнике: Европейская правда
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