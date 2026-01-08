Укр
Читать на украинском
СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

Виталий Кирсанов
8 января 2026, 09:17
7723
Издание не уточнило, как именно были потеряны американские истребители, но речь идет о "различных инцидентах".
F-16 регулярно перебрасывают в разные места
F-16 регулярно перебрасывают в разные места / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • F-16 регулярно перебрасывают в разные места
  • Украине передали не самую современную технику

После получения Украиной американских истребителей F-16 было потеряно четыре таких самолета. Об этом говорится в материале The War Zone, посвященном рассказам украинских пилотов F-16.

Издание не уточнило, как именно были потеряны американские истребители, но речь идет о "различных инцидентах".

видео дня

После общения с украинскими пилотами журналист пришел к выводу, что для предотвращения потерь "на земле" F-16 регулярно перебрасывают в разные места включительно со второстепенными взлетно-посадочными полосами "и, вероятно, автомагистралями".

Один из украинцев рассказал, что F-16 есть возможность размещать "в местах, где противник не ожидает". Самолеты постоянно передислоцируют и поэтому врагу сложно определить их местоположение.

В целом пилот оценивает F-16 как "очень эффективный" истребитель, особо отмечая его вооружение и системы наведения.

Издание подчеркивает, что Украине передали не самую современную технику, поэтому до сих пор украинским пилотам F-16 не удавалось одержать воздушные победы над пилотируемыми самолетами врага.

Преимущественно украинская армия использует западные самолеты в рамках противовоздушной обороны и для нанесения ударов по позициям российских оккупантов на земле.

ф-16 f-16 инфографика
Инфографика: Главред

Самолеты F-16 на страже ВСУ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 16 мая 2025 года ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевой задачи, направленной на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить. Летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.

Однако, к сожалению, в апреле 2025 года во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.

Российская компания Fores, которая занимается поставкой продукции для нефтегазового сектора, выплатила 15 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов США) в качестве вознаграждения двенадцати военным России, которых считают причастными к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине.

Больше важных новостей:

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

