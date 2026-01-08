СМИ узнали, сколько самолетов F-16 потеряла Украина и как их прячут от врага

Кратко:
- F-16 регулярно перебрасывают в разные места
- Украине передали не самую современную технику
После получения Украиной американских истребителей F-16 было потеряно четыре таких самолета. Об этом говорится в материале The War Zone, посвященном рассказам украинских пилотов F-16.
Издание не уточнило, как именно были потеряны американские истребители, но речь идет о "различных инцидентах".
После общения с украинскими пилотами журналист пришел к выводу, что для предотвращения потерь "на земле" F-16 регулярно перебрасывают в разные места включительно со второстепенными взлетно-посадочными полосами "и, вероятно, автомагистралями".
Один из украинцев рассказал, что F-16 есть возможность размещать "в местах, где противник не ожидает". Самолеты постоянно передислоцируют и поэтому врагу сложно определить их местоположение.
В целом пилот оценивает F-16 как "очень эффективный" истребитель, особо отмечая его вооружение и системы наведения.
Издание подчеркивает, что Украине передали не самую современную технику, поэтому до сих пор украинским пилотам F-16 не удавалось одержать воздушные победы над пилотируемыми самолетами врага.
Преимущественно украинская армия использует западные самолеты в рамках противовоздушной обороны и для нанесения ударов по позициям российских оккупантов на земле.
Самолеты F-16 на страже ВСУ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, 16 мая 2025 года ВСУ потеряли F-16 во время отражения воздушной атаки РФ. Во время выполнения боевой задачи, направленной на отражение воздушной атаки РФ, истребитель исчез с радаров. Пилоту удалось выжить. Летчик успел сбить три вражеские воздушные цели и атаковал четвертую с помощью бортовой пушки. После этого в самолете возникли технические неполадки.
Однако, к сожалению, в апреле 2025 года во время боевого задания погиб пилот истребителя F-16 капитан Павел Иванов. В Воздушных силах сообщили, что украинскому пилоту было 26 лет.
Российская компания Fores, которая занимается поставкой продукции для нефтегазового сектора, выплатила 15 миллионов рублей (около 200 тысяч долларов США) в качестве вознаграждения двенадцати военным России, которых считают причастными к уничтожению первого американского истребителя F-16 в Украине.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
