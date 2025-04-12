Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией - она уже начала свою работу.

https://glavred.info/ukraine/emu-bylo-vsego-26-na-f-16-vo-vremya-vypolneniya-boevogo-zadaniya-pogib-geroy-10655429.html Ссылка скопирована

На самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сегодня, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб Павел Иванов. По данным Воздушных Сил, ему было всего 26 лет.

"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов... Украинские пилоты работают и максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!", - написали в Воздушных Силах.

В сети появилось фото погибшего пилота. / фото: тг-канал Офіцер

Как известно, сейчас пилоты F-16 каждый день защищают нашу землю, выполняя сверхсложные боевые задачи на разных направлениях. Герои осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по вражеским объектам.

видео дня

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

F-16 / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнование семье, всем собратьям Павла.

"Были необходимы доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства. Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов". метко. Слава Украине!", - написал президент в Telegram.

Война в Украине забирает лучших - последние новости

Как сообщал Главред, 18 марта на фронте погиб Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua. Герой нес службу в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине, откуда он сам родом.

Защищая Украину на фронте, погиб также и украинский продюсер компании Starlight Media - Юрий Кирпик. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

Также, к большому сожалению, на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

Больше важных новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред