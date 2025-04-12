Ему было всего 26: на F-16 во время выполнения боевого задания погиб герой

Сегодня, 12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб Павел Иванов. По данным Воздушных Сил, ему было всего 26 лет.
"Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов... Украинские пилоты работают и максимуме человеческих и технических возможностей каждый раз рискуя своей жизнью во время выполнения боевых задач. Павел был одним из них!", - написали в Воздушных Силах.
Как известно, сейчас пилоты F-16 каждый день защищают нашу землю, выполняя сверхсложные боевые задачи на разных направлениях. Герои осуществляют истребительное прикрытие авиационных ударных групп и наносят удары по вражеским объектам.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.
Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнование семье, всем собратьям Павла.
"Были необходимы доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства. Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы привлечены и к защите Украины от российских ракет и дронов". метко. Слава Украине!", - написал президент в Telegram.
Война в Украине забирает лучших - последние новости
Как сообщал Главред, 18 марта на фронте погиб Дмитрий Бендиков, выпускающий редактор сайта TSN.ua. Герой нес службу в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине, откуда он сам родом.
Защищая Украину на фронте, погиб также и украинский продюсер компании Starlight Media - Юрий Кирпик. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".
Также, к большому сожалению, на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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