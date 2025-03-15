Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".
Трагическое известие сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.
"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", - написал исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков.видео дня
Исполнительный продюсер ICTV Анастасия Грабарь подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.
"Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память", - написала Грабарь.
Украина теряет лучших
К сожалению, также недавно сообщалось, что на фронте погиб известный блогер и активист Антон "Гомер" Пшеничный. Героя не стало во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.
Кроме этого, в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. 9 января 2025 года на Харьковщине не стало лейтенанта Павла Унгуряна.
Главред писал, что также на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.
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Потери Украины и России в войне
Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.
По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.
По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").
Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.
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