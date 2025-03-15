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Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

Даяна Швец
15 марта 2025, 14:24обновлено 15 марта, 14:55
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Колеги висловили глибокий сум через його загибель.
Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер
Погиб продюсер Starlight Media Юрий Кирпик / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ)

Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

Трагическое известие сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.

"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", - написал исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков.

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Исполнительный продюсер ICTV Анастасия Грабарь подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.

"Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память", - написала Грабарь.

Украина теряет лучших

К сожалению, также недавно сообщалось, что на фронте погиб известный блогер и активист Антон "Гомер" Пшеничный. Героя не стало во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

Кроме этого, в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. 9 января 2025 года на Харьковщине не стало лейтенанта Павла Унгуряна.

Главред писал, что также на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

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Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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