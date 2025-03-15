Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

Колеги висловили глибокий сум через його загибель.

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Погиб продюсер Starlight Media Юрий Кирпик / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ)

Украинский продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик погиб на фронте, защищая Украину. Он был известен своей работой над сериалами "Джованни" (2019), "Домик на счастье" (2018), а также над проектом "Зважені та щасливі", за который в 2012 году получил престижную награду "Телетриумф".

Трагическое известие сообщили коллеги погибшего на странице Национального союза журналистов в Facebook. Пока не разглашаются детали о подразделении и направлении службы Юрия Кирпика.

"Друзья, в нашей семье Starlight Media большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", - написал исполнительный продюсер Starlight Media Александр Быков. видео дня

Исполнительный продюсер ICTV Анастасия Грабарь подтвердила потерю коллеги и посвятила ему трогательное сообщение, в котором вспомнила его как одного из самых профессиональных телевизионщиков, с которыми ей приходилось работать.

"Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память", - написала Грабарь.

Украина теряет лучших

К сожалению, также недавно сообщалось, что на фронте погиб известный блогер и активист Антон "Гомер" Пшеничный. Героя не стало во время выполнения боевого задания на Торецком направлении.

Кроме этого, в боях с агрессорами РФ погиб известный спортсмен. 9 января 2025 года на Харьковщине не стало лейтенанта Павла Унгуряна.

Главред писал, что также на фронте погиб президент футбольного клуба. Героя не стало 12 января в поселке Ямполь Донецкой области.

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