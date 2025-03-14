Украина потеряла еще одного героя: на фронте погиб известный блогер и активист

Воин Украины всегда занимал активную гражданскую позицию и славился своей деятельностью.

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Не стало героя Украины - Антона Пшеничного / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, https://www.facebook.com/anton.pshenichnyi

На Торецком направлении во время выполнения боевого задания 13 марта погиб бердянец Антон "Гомер" Пшеничный, известный гражданский активист, блогер и бывший депутат Бердянского горсовета. Об этом сообщает издание "Бердянск 24", ссылаясь на собратьев Пшеничного в Facebook.

"Антон всегда занимал активную гражданскую позицию и был известен в Бердянске благодаря своей деятельности в составе "Сармат TV" - он был одним из основателей. 18 марта ему должен был бы исполниться 31 год", - сказано в сообщении.

Проститься с героем можно будет 18 марта, в Киеве.

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Отметим, что Антон Пшеничный был известен под позывным "Гомер" и служил в полку спецназначения "Сафари", штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость".

Во время местных выборов 2020 года Антона Пшеничного избрали депутатом Бердянского горсовета. Однако уже в декабре того же года, в знак протеста, он по собственной инициативе сложил мандат. Причиной стало то, что орган оказался подконтрольным нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву. Он позже был задержан СБУ и обвинен в сотрудничестве с россиянами.

Что происходит на Торецком направлении - последние новости

Напомним, как сообщал Главред со ссылкой на Forbes, ВСУ контратакуют в Торецке и окружают россиян. Как говорится в материале, через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы быстро продвинулись обратно в город.

Американские аналитики Института изучения войны также подчеркивали, что армия Украины смогла прорваться возле Торецка. Воины имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

Кроме этого, ВСУ помешали оккупантам и не позволили вывесить триколор в Торецке. Силы обороны Украины действовали слаженно, поэтому оккупант свой флаг даже не успел развернуть, рассказывает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Больше важных новостей о фронте:

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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