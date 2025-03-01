Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ 'Хортица'

Сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации.

https://glavred.info/front/armiya-rf-razrushila-pozicii-vsu-na-vazhnom-napravlenii-osuv-hortica-10643750.html Ссылка скопирована

Российская армия штурмует укрепления ВСУ / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, Командование объединенных сил ВСУ

Ключевое:

Армия РФ пошла на штурм в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки

В Торецке часть украинских укреплений разрушена

На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов. Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица".

"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия при поддержке артиллерии и БПЛА штурмовала наши укрепления в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки", - говорится в сообщении.

видео дня

Торецк / Инфографика: Главред

К сожалению, часть украинских укреплений в Торецке была разрушена. В настоящее время принимаются меры для стабилизации ситуации.

"В Торецке некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - заявили в ОСУВ.

Ситуация на фронте - что известно

Ранее Главред со ссылкой на ТСУВ "Хортица" писал о том, что ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке. Дотла технику врага уничтожили FPV-дроны батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады.

Кроме этого, эксперт Гетьман рассказывал, что воины Украины оттеснили врага возле важного города. По его словам, ВСУ провели удачную операцию и отодвинули врага еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр.

А вот военно-политический аналитик Александр Коваленко объяснил, что нацелился захватить Путин. Он сообщил, что оккупанты приближаются к Бурлацкому и Привольному.

Больше новостей о фронте:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред