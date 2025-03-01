Армия РФ разрушила позиции ВСУ на важном направлении - ОСУВ 'Хортица'

Ключевое:
- Армия РФ пошла на штурм в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки
- В Торецке часть украинских укреплений разрушена
На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты штурмовали укрепления украинских военных при поддержке артиллерии и дронов. Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица".
"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия при поддержке артиллерии и БПЛА штурмовала наши укрепления в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки", - говорится в сообщении.
К сожалению, часть украинских укреплений в Торецке была разрушена. В настоящее время принимаются меры для стабилизации ситуации.
"В Торецке некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - заявили в ОСУВ.
Ситуация на фронте - что известно
Ранее Главред со ссылкой на ТСУВ "Хортица" писал о том, что ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке. Дотла технику врага уничтожили FPV-дроны батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады.
Кроме этого, эксперт Гетьман рассказывал, что воины Украины оттеснили врага возле важного города. По его словам, ВСУ провели удачную операцию и отодвинули врага еще дальше от важной дороги Покровск - Днепр.
А вот военно-политический аналитик Александр Коваленко объяснил, что нацелился захватить Путин. Он сообщил, что оккупанты приближаются к Бурлацкому и Привольному.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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