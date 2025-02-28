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Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востоке

Алексей Тесля
28 февраля 2025, 14:48
379
Захватчики РФ в очередной раз выехали на поле боя на бронетехнике.
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ВСУ отразили штурм РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Для поддержки атакующих действий оккупанты задействовали БМП-3
  • Украинские защитники сожгли технику РФ дотла

Украинские защитники отразили штурм российских оккупантов на Лиманском направлении.

Для поддержки атакующих действий оккупанты задействовали БМП-3, говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

видео дня

Уточняется, что захватчики в очередной раз выехали на поле боя на бронетехнике. Однако их машина подорвалась на минных заграждениях, которые установили инженеры бригады.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что после этого два FPV-дрона батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику дотла.

"Двое из членов экипажа сбежали, а третьему повезло меньше других. Он остался навсегда рядом с обгоревшей БМП", - добавили украинские защитники.

Смотрите видео - отражение атаки РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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