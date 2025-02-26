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ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

Мария Николишин
26 февраля 2025, 09:59
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Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.
ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, deepstatemap

Главное:

  • Десантники взяли под контроль село Котлино
  • Захват этого населенного пункта позволил бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр
  • Расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.

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"Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области - 4,6 километра. Успех россиян мог значительно ухудшить логистическое обеспечение всего Покровского направления.

"Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы", - добавили там.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

В ОСУВ "Хортица" заявили, что армия страны-агрессора России активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого.

Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в Часовом Яру продолжаются городские бои, противник пытается прятаться в многоэтажных домах.

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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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