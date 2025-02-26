ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

Главное:
- Десантники взяли под контроль село Котлино
- Захват этого населенного пункта позволил бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр
- Расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров
Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино на Покровском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться.
"Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области - 4,6 километра. Успех россиян мог значительно ухудшить логистическое обеспечение всего Покровского направления.
"Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы", - добавили там.
Ситуация на фронте - последние новости
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Представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин отметил, что в Часовом Яру продолжаются городские бои, противник пытается прятаться в многоэтажных домах.
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Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
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