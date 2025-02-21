Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

Анна Ярославская
21 февраля 2025, 06:59обновлено 21 февраля, 16:49
472
Украинские защитники осуществили успешные контратаки. Интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается.
ВСУ, карта
И у ВСУ, и у оккупантов есть продвижения на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил ТРО, understandingwar

Кратко:

  • И ВСУ, и армия РФ продвинулись в центре села Запорожье
  • Интенсивность атак оккупантов на Покровском направлении периодически снижается
  • Захватчики недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 20 февраля, сообщает Институт изучения войны.

При этом наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ недавно также продвинулись в центре села Запорожье.

видео дня

Российские захватчики наступали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Елизаветки, Луча, Новоторецкого, Воздвиженки, возле н.п. Водяное Друг, в направлении Сергеевки, в районе Песчаного, Надеевки, Серебряного, Котлино и на Богдановку 19 и 20 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют вблизи Мирного и Зверево (к юго-западу от Покровска).

Покровское направление - карта
Покровское направление - карта / Фото: understandingwar.org

Представитель ОСУВ Хортица майор Виктор Трегубов заявил, что недавно украинские защитники осуществили успешные контратаки, которые оттеснили россиян от Песчаного. По его словам, интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что войска РФ используют в атаках меньше бронетехники из-за погодных условий и истощения.

Кураховское направление. 20 февраля войска РФ продолжали наступательные действия, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Андреевки, Улаклы, Константинополя и Раздольного.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Константинополем.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на юг от Новоселки.

Ситуация на фронте - карта
Ситуация на фронте - карта / Фото: understandingwar

Войска РФ наступали в районе Новых Комаров и Новоочеретоватого, на Привольное и Бурлацкое, а также возле Новоселки 19 и 20 февраля.

В ОСУВ Хортица 20 февраля заявили, что российские оккупанты совершили механизированный штурм возле Нового Комара, и что ВСУ уничтожили 2 танка и 7 БТР противника.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По словам спикера, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Однако под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Институт изучения войны Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

18:10Украина
Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

17:56Война
Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

16:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

Последние новости

18:23

Угроза наступления: войска РФ приближаются к Днепропетровской области

18:10

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

17:57

8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негативВидео

17:56

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

17:53

Уход без хлопот: цветы на балконе - ТОП неприхотливых растений

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
17:29

Уже в ближайшие дни: россияне паникуют из-за вероятных ударов по целям в Крыму

17:20

Прослужат десятилетия: ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта

17:15

На протяжении десятилетий Россия для Порошенко была другом и партнером - эксперт

16:55

Стивен Кинг жестко высказался про Трампа и Маска

Реклама
16:53

Сыновья Кристины Орбакайте окончательно рассорились - что случилось

16:44

Боевой и смелый лидер: Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

16:41

Споры позади: в СМИ рассказали о прорыве в соглашении Украины и США по ископаемым

16:29

Последний шанс этой зимы: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет в конце февраля

16:12

"Еда эмоциональна": миллионер дал совет, как сэкономить много денег

16:04

Переговоры РФ и США могут навредить Беларуси: Лукашенко сказал, чего боится

15:22

Счастливы: молодуха Петросяна вывезла детей из России

15:19

Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта

15:15

Украине нельзя соглашаться на прекращение боевых действий: Сотник назвал причинуВидео

15:02

22 февраля: какой церковный праздник, день ангела и как поминать умерших

15:00

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

Реклама
14:42

Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

14:41

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

14:29

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

14:26

"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

14:18

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

13:36

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

13:14

Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

13:05

Где спрятаны перчатки: только люди с высоким IQ найдут разгадку за 11 секунд

12:44

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

12:42

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашатьсяВидео

12:39

"Неприятный тип": звезды сериала Парочка следователей прокомментировали свои роли

12:39

"Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

12:04

Украинский ведущий высказался о военной службе Игоря Ласточкина - детали

11:55

Рианна и ее муж готовятся к появлению третьего ребенка

11:52

Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию

11:28

Как вернуть к жизни увядшие розы – оживляем цветы в домашних условиях

11:27

"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

11:23

У Трампа удалили все проукраинские упоминания в заявлении G7 - NYT

11:14

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

10:43

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Тиграм - угроза, Лошадям - гнев

Реклама
10:23

Вместо дорогого лосося: 5 доступных продуктов с высоким содержанием Омега-3

10:22

"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

09:45

РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

09:33

"Боюсь выкашлять внутренние органы": Наталья Могилевская тяжело заболела

09:33

Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

09:30

Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: "Нельзя допустить прекращения огня"

09:30

Индексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 марта

09:28

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

09:01

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

08:36

Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели – депутат ЕП

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять