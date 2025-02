ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

Кратко:

Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении, а именно - в центре села Запорожье к юго-западу от Покровска. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 20 февраля, сообщает Институт изучения войны.

При этом наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ недавно также продвинулись в центре села Запорожье.

Российские захватчики наступали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Елизаветки, Луча, Новоторецкого, Воздвиженки, возле н.п. Водяное Друг, в направлении Сергеевки, в районе Песчаного, Надеевки, Серебряного, Котлино и на Богдановку 19 и 20 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют вблизи Мирного и Зверево (к юго-западу от Покровска).

Представитель ОСУВ Хортица майор Виктор Трегубов заявил, что недавно украинские защитники осуществили успешные контратаки, которые оттеснили россиян от Песчаного. По его словам, интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что войска РФ используют в атаках меньше бронетехники из-за погодных условий и истощения.

Кураховское направление. 20 февраля войска РФ продолжали наступательные действия, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Андреевки, Улаклы, Константинополя и Раздольного.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Константинополем.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на юг от Новоселки.

Войска РФ наступали в районе Новых Комаров и Новоочеретоватого, на Привольное и Бурлацкое, а также возле Новоселки 19 и 20 февраля.

В ОСУВ Хортица 20 февраля заявили, что российские оккупанты совершили механизированный штурм возле Нового Комара, и что ВСУ уничтожили 2 танка и 7 БТР противника.

Как сообщал Главред, Покровское направление до сих пор остается "горячим" участком на фронте. Российская армия несет огромные потери как в технике, так и в живой силе. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

По словам спикера, захватчики и в дальнейшем пытаются охватить Покровск с нескольких направлений - с востока и запада. Однако под Покровском начали проявляться очевидные признаки того, что россияне начали выдыхаться.

В ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.