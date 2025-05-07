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В Киеве прогремели взрывы: Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики

Руслан Иваненко
7 мая 2025, 01:16
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Киев объявил воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов с северо-восточного направления.
В Киеве прогремели взрывы: Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики

В ряде областей Украины, включая столицу, объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - говорится в сообщении.

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В Киеве прогремели взрывы.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!", - написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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