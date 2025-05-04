Киев после атаки дронов: есть пострадавшие, поврежден торговый центр

В результате атаки значительные повреждения получил торговый центр Dream Town-2.

https://glavred.info/ukraine/kiev-posle-ataki-dronov-est-postradavshie-sredi-nih-deti-10661543.html Ссылка скопирована

Ночью Киев атаковали дроны / коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

В результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек

Повреждения получил торговый центр Dream Town-2

Ночью вражеские дроны массированно атаковали столицу Украины, есть пострадавшие, среди них дети. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, по данным спасателей, в результате атаки беспилотниками в Киеве возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 11 человек, из которых 2 детей.

видео дня

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко уточнял, что в Оболонском районе Киева в результате российской атаки пострадали двое детей в возрасте 14 и 17 лет

В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю, частично разрушено перекрытие. Также по другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

В Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском - повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

"На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГСЧС.

В настоящее время все пожары ликвидированы, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, отметили в ГСЧС.

Кроме того, в результате атаки значительные повреждения получили торговый центр Dream Town-2 (фиолетовый), а также рядом стоящие постройки, включая автомобили на парковке.

Смотрите видео последствий атаки на ТЦ Dream Town-2:

Ситуация на фронте - что известно

Как ранее сообщал Главред, ВСУ отбили штурм и "отжали" вражескую технику на ключевом направлении . После отражения штурма операторы ССО уничтожили еще трех российских оккупантов, которые закрепились в подвале дома, забросав их термобарическими гранатами.

Как рассказывает аналитик Александр Мусиенко, российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Он также намекнул, какие цели выбрал Путин на лето.

В то же время, по мнению аналитиков ISW, РФ может свернуть наступление из-за провала темпов. Темпы российского наступления в Украине и Курской области значительно замедлились в период с января по апрель 2025 года, составив лишь 1627 км² захваченной территории.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред