Два главных направления удара: стало известно, какие цели выбрал Путин на лето

Военный аналитик Александр Мусиенко считает, что цели врага сейчас имеют пропагандистский характер.

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Эксперт объяснил, что задумала Россия / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

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Российские войска сосредоточили усилия на Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области

Мусиенко считает, что эти направления являются основными планами врага на летнюю наступательную кампанию

На фронте отсутствуют какие-либо признаки того, что Россия может достичь значительных успехов - ни на оперативном, ни на стратегическом уровне. Однако, несмотря на это, страна-агрессор не прекращает попыток продвижения. Об этом в эфире Radio NV заявил военный аналитик и боец ТРО Александр Мусиенко.

По его словам, цели врага пока не имеют реального военного содержания, а направлены прежде всего на информационный эффект.

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"Цель исключительно пропагандистская - попытаться выйти на административные границы Днепропетровской области. Все для того, чтобы засвидетельствовать свои победы мнимые, попытаться деморализовать нас, чтобы ослабить сопротивление", - заявил Мусиенко.

Он добавил, что российские войска не имеют возможности проводить наступательные действия по всей линии фронта, поэтому сосредоточили усилия на двух конкретных направлениях, где сейчас активно перебрасывают резервы.

"Речь идет о Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области. Исходя из того, как там концентрируются силы, это и есть планы врага на летнюю наступательную кампанию, если она будет. По остальному фронту они пробовали. Пробовали южное, Запорожское направление, прорывы колоннами. Получили мощный отпор и отошли. Поэтому основная концентрация будет на Покровском направлении. А цель - военно-пропагандистская", - пояснил эксперт.

Лиман / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как писал Главред, военный эксперт Александр Мусиенко также объяснил, есть ли угроза для Днепра. По его словам, во время весенне-летнего наступления россияне попытаются захватить Донецкую область.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан также озвучил новые цели россиян. Агрессоры хотят продвинуться ближе к Запорожью, считает он.

В то же время в DeepState назвали цифры, сколько территорий Украины попали в оккупацию за апрель. Согласно данным, больше всего враг продвинулся в полосе двух бригад возле Сухой Балки и Калинового.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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