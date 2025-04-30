Угроза для областного центра Украины: Кузан озвучил новые цели россиян

Основное:
- Враг перебрасывает силы и технику на Запорожское направление
- Россияне хотят продвинуться ближе к Запорожью
- У РФ недостаточно сил, чтобы подойти вплотную к городу
Несмотря на заявления российских оккупантов о якобы готовности к "майскому перемирию", количество вражеских штурмов на фронте только увеличивается. В частности, захватчики пытаются прорываться по Запорожской области, чтобы подойти ближе к областному центру. Об этом заявил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала.
Он сообщил, что противник перебрасывает силы и средства на Запорожское направление.
"На примере Херсона мы можем увидеть тактику россиян на фронт. Как только они приближаются к любому областному центру, который не смогут окружить, выбирают тактику обезлюдения. Россияне хаотично обстреливают гражданские объекты: дома, машины и т.д."- рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Кузан объяснил, что россияне используют такой подход, чтобы оказать давление на местное население, надеясь, что те, в свою очередь, начнут давить на украинскую власть. Скорее всего противник продолжит применять эту тактику террора в дальнейшем.
"Будут удары баллистикой, дронами. Чем россияне смогут достичь до города - тем и будут бить. К этому надо отнестись с пониманием - война продолжается. Нельзя пренебрегать сигналами тревоги. Но чтобы вплотную подойти к городу (Запорожье - ред.) и расстреливать квартал за кварталом, у россиян нет сил", - подчеркнул Кузан.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, в оперативно-стратегической группировке войск Хортица заявили, что подразделения армии страны-агрессора РФ пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на нескольких направлениях фронта, однако потерпели неудачу.
Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что несмотря на громкие заявления оккупантов о якобы готовности к прекращению огня на майские праздники, российские оккупационные войска значительно активизировали боевые действия, сосредоточив главные усилия на Покровском направлении для дальнейшего выхода к админграницам Днепропетровщины.
Кроме того, российские оккупационные войска захватили поселок Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области. Также, по данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Константинополя, Дачного и в Торецке.
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Кто такой Сергей Кузан
Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.
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