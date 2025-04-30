"Большая игра в шахматы": Кузан сказал, где армия РФ нанесет новый удар

Если оккупанты замечают слабое место, то в течение недели-двух начинают перебрасывать туда резервы, пытаясь развить наступление.

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Украина вынуждена одновременно и воевать, и реформировать армию / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/Kuzan.Sergii

Главные тезисы:

Цели РФ остались неизманными

Покровская операция фактически провалилась

Оккупанты пытаются прорываться там, где у ВСУ провалена оборона

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о направлениях на фронте, на которых армия РФ может закрепиться.

По его словам, главная цель армии РФ остается неизменной - это полная оккупация Донецкой области. Но оккупанты уже не уложились в свои графики. Сейчас все зависит от подготовки будущего российского удара.

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"Если посмотреть на их планы, то среди основных целей был захват Покровска, Торецка и Часового Яра. Далее они намеревались продвигаться с юга на север в сторону городской агломерации. Операция на Покровском направлении фактически провалена. Теперь они снова растягивают свои силы и используют тактику "тараканьего продвижения" - мелкими наступлениями там, где это возможно", - сказал Кузан в интервью Главреду.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что стратегия РФ понятна: там, где у нас будет провал в обороне - где подразделения недоукомплектованы, где происходит ротация или где они попадают на стык подразделений - они пытаются пробиваться.

Если оккупанты замечают слабое место, то в течение недели-двух начинают перебрасывать туда резервы, пытаясь развить наступление, а после этого российская пропаганда объявляет, что "это было частью плана".

"То есть сейчас они [оккупанты] пытаются прощупать нашу оборону, надеясь, что ударные украинские подразделения будут переброшены в Покровск, и где-то на других участках фронта образуется "дыра". Это действительно большая игра в шахматы, где и у нас ограниченные силы и резервы", - сказал Кузан.

Он добавил, что ВСУ переходят на корпусную систему и пытаются выстроить такой участок фронта, который будет более устойчивым.

"Речь идет о том, чтобы уменьшить количество мелких, самостоятельных подразделений и взамен объединить их в более крупные формирования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на меньшем количестве направлений и обеспечить лучший контроль над полосой боевого соприкосновения. В таком случае и у россиян будет меньше возможностей для маневра. Однако осуществить такой переход чрезвычайно сложно", - сказал Кузан.

По его словам, в мирное время переход на корпусную систему было бы гораздо проще, ведь речь идет о создании новых, больших соединений. А в текущей ситуации Украина вынуждена одновременно и воевать, и реформировать армию. Это чрезвычайно тяжелая двойная задача - но ее придется выполнить, резюмировал Кузан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска захватили поселок Сухая Балка Бахмутского района Донецкой области. Об этом говорится в отчете аналитиков проекта DeepState за 30 апреля.

В Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля. В частности, ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка).

28 апреля российские СМИ заявили о якобы захвате Каменки на Харьковщине, однако в Силах обороны опровергли это. Спикер Виктор Трегубов отметил, что украинские позиции в селе остаются, а заявления РФ - очередная ложь на фоне боев в районе.

Также украинские военные 412 полка Nemesis уничтожили переправу россиян через реку Жеребец вблизи Сватово. Она была важным логистическим узлом для врага на Харьковском направлении.

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Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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