Путин делает неумелую попытку обезопасить самого себя: Кузан - о "перемирии" на 9 мая

Россияне не уложились в графики и используют паузу для "тараканьего" продвижения на 7 направлениях, считает Сергей Кузан.

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Путин стремится сохранить лицо, ему нечем хвастаться перед 9 мая - Кузан / Коллаж Главред

Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое перемирие на дни празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое будет действовать с 8 мая до 00:00 11 мая. В Кремле говорят, что Путин принял такое решение "из гуманитарных соображений". В Украине такое заявление главы страны-агрессора назвали "манипуляцией".

В интервью Главреду глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, на каких направлениях Россия может сосредоточить удары после "перемирия" и стоит ли в будущем ожидать всеобъемлющего перемирия, на котором настаивают в США.

Россия уже объявляла так называемое перемирие на Пасху. С какой целью сейчас Кремль объявляет "перемирие", и как он может его использовать? Поскольку мы видели в прошлый раз, что фактически боевые действия не прекращались.

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Эта история с "перемириями" похожа на фарс. Путин пытается сохранить лицо. Он понимает, что если "Пасхальное перемирие" было условно религиозным жестом - оно было сделано для Трампа, мол, большой христианский праздник, и Путин как "христианин" показывает свое уважение к нему, - то сейчас, на 9 мая, ситуация совсем другая.

Путин, во-первых, прекрасно понимает, что ему нечем похвастаться. Во-вторых, Вооруженные силы Украины успешно контратакуют на многих участках фронта. Он понимает и то, что Сырский может спланировать конкретную наступательную кампанию именно на 9 мая, когда Путин будет проводить свои мероприятия. Во время них могут быть нанесены серьезные поражения. Мы уже видим это на фронте.

Более того, следует понимать, что контингент там специфический. То, что для нас является нормой - постоянное несение боевого дежурства и высокая личная ответственность украинского бойца, - для российского бойца выглядит иначе. Уровень сознания у украинских военных и у российских - на разных ступенях. Как бы там ни было, но качество бойцов существенно отличается. И вполне возможно, что во время этих "празднований" 9 мая, никто особо не будет отказываться от алкоголя или гулянок - например, в ресторанах Донецка.

И вполне возможно, что Александр Сырский, так же как он успешно провел неожиданную для россиян Курскую операцию, сможет провести, пусть и не такую масштабную, наступательную операцию сейчас. То есть никто не говорит о крупномасштабном наступлении, но нанесение серьезных ударов по местам скопления россиян с привлечением не только мотопехотных подразделений, но и Сил беспилотных систем и реактивной артиллерии на глубину 30-40 км - это вполне вероятный сценарий.

И если бы была получена информация о скоплении врага - например, для празднований или торжественных построений (ведь россияне до сих пор приурочивают к 9 мая различные награждения, парады), наша разведка, которая активно работает, могла бы передать координаты для ударов. Поэтому у командования могут быть уже готовы планы по нанесению таких ударов.

Поэтому фактически Путин сейчас пытается прикрыть собственные слабые места своей показательной "миротворческой" инициативой. Еще один возможный негативный сценарий для России: если Путину удастся собрать на свой парад некоторых мировых лидеров (конечно, ехать туда они вынуждены исключительно из-за дипломатического давления России, а не из-за реального желания или ценности этого дня в собственных странах), и в это время Москва или ее окрестности подвергнутся ударам украинских беспилотников.

Последние взрывы на 51-м складе ГРАУ за Москвой уже продемонстрировали, что мы можем туда доставать. Если во время этих торжеств прозвучит воздушная тревога, будут осуществлены диверсии или удары, и даже просто зафиксируется факт прилета, - это полностью дискредитирует российскую систему ПВО и всю российскую "победную" риторику.

Именно поэтому Путину было так важно, чтобы Герасимов бодро и уверенно отчитался о том, что, мол, наконец "русская земля очищена от украинского оккупанта", иначе 9 мая оставалось бы только придумывать очередные легенды о "новой Курской дуге".

То есть Путин таким образом делает очередную, довольно неумелую попытку обезопасить, в первую очередь, самого себя. В мире 8 мая - это День памяти и примирения, а в России 9 мая - это день их "победобесия". Поэтому логика Путина понятна. Мы увидим, каким будет ответ с нашей стороны.

Что касается ответа - на Пасху Зеленский, комментируя объявленное РФ "перемирие", заявлял, что Украина будет отвечать зеркально. Сейчас, по вашему мнению, насколько целесообразно, учитывая предыдущий опыт, повторять подобную ситуацию?

Нам нужно будет, к сожалению, учитывать то, что мы сейчас ведем очень тонкую дипломатическую игру, демонстрируя всему миру миролюбие и поддержку мирных инициатив президента Трампа.

Понятно, что мы зависимы от американской помощи, и нам очень важно, чтобы она не прерывалась. Поэтому наш ответ будет зависеть от совокупности факторов. Первое - мне точно известно, что все командование, и главком Сырский, и командование в целом готовы к ведению боевых действий как 9 мая, так и 10-го, то есть все операции на фронте идут по плану.

Но вопрос остается в плоскости политики и геополитики. И поэтому нужно взвесить, сколько плюсов и минусов будет от того или иного решения. Если через несколько дней наши возможности будут на высоком уровне, чтобы нанести удар противнику, тогда можно будет говорить об активных действиях. Если же мы рискуем больше потерять, чем получить, тогда теряется целесообразность ответа.

Полнотой всей информации для принятия решения обладает только высшее военно-политическое руководство. И я думаю, что мы получим ответ уже в ближайшее время. Здесь никто другой принять решение не может.

Россияне, как и раньше, во время так называемых перемирий, постоянно подчеркивают, что Украина якобы не соблюдает условия. Между тем россияне не только не останавливали обстрелы, но и на некоторых направлениях закреплялись, подтягивали технику и т.д. Соответственно, чего ждать сейчас, после этого "перемирия"?

Россияне всегда используют любое перемирие для усиления своих позиций. Здесь не стоит тешить себя иллюзиями - так было всегда. Хотя, стоит признать, это касается не только россиян. Там, где командир умный и опытный, он не будет терять ни одной минуты и разнообразными хитростями будет пытаться накопить ресурсы, расчистить дороги от сожженной техники, которая осталась на поле боя. Ее раньше никто не убирал, потому что это требует дополнительной техники, которую, в свою очередь, могут уничтожить наши дронщики. Так же - забрать оружие, провести укрепительные работы.

Есть много примеров, как в период "перемирия" можно, скажем, дополнительно провести разведку наших позиций, осуществить передислокацию сил. Формально - без оружия, но если даже двое бойцов продвинутся ближе к нашей линии, залезут в какую-то "нору", они уже могут выполнять функцию корректировщиков огня и закрепиться. Для этого достаточно трех-четырех часов - и они будут чувствовать себя уверенно.

Надо четко понимать: перемирие - это всегда риск. И поддержание режима тишины иногда требует больше ресурсов, чем активные боевые действия.

Потому что получается так, что мы видим цель, наблюдаем за ней, готовим возможные варианты ответного удара, но не можем нанести огневое поражение, пока враг первым не начнет стрелять.

То есть во время перемирия выполняется все то же, что и во время активных боевых действий - кроме самого огня. Более того, часто в больших объемах, потому что мы не можем уничтожать врага сразу после обнаружения. Мы вынуждены тратить ресурсы на наблюдение, удержание позиций и разработку планов для возможных ответных ударов.

Если говорить о конкретных направлениях на фронте, то, во-первых, где именно россияне сейчас могут закрепиться за это время? Ведь мы видим, что после предыдущего объявления "перемирия" обстрелы Сум и Харькова только усилились. Какова сейчас ситуация, и на чем россияне могут сосредоточиться во время этого "перемирия"?

На самом деле, сейчас все зависит от подготовки будущего российского удара. Если посмотреть на их планы, то среди основных целей был захват Покровска, Торецка и Часового Яра. Далее они намеревались продвигаться с юга на север в сторону городской агломерации. Их главная цель остается неизменной - полная оккупация Донецкой области.

Но они уже не уложились в свои графики. Операция на Покровском направлении фактически провалена. Теперь они снова растягивают свои силы и используют тактику "тараканьего продвижения" - мелкими наступлениями там, где это возможно. Их стратегия понятна: там, где у нас будет провал в обороне - где подразделения недоукомплектованы, где ротация, или где они попадают на стык подразделений - они пытаются пробиваться. Если замечают слабое место, то в течение недели-двух начинают перебрасывать туда резервы, пытаясь развить наступление. После этого российская пропаганда объявляет, что "это было частью плана".

То есть сейчас они пытаются прощупать нашу оборону, надеясь, что ударные украинские подразделения будут переброшены в Покровск, и где-то на других участках фронта образуется "дыра".

Это действительно большая игра в шахматы, где и у нас ограниченные силы и резервы. В то же время мы стараемся в течение ближайших месяцев, пока переходим на корпусную систему, выстроить такой участок фронта, который будет более устойчивым. Речь идет о том, чтобы уменьшить количество мелких, самостоятельных подразделений и взамен объединить их в более крупные формирования. Это позволит сконцентрировать ресурсы на меньшем количестве направлений и обеспечить лучший контроль над полосой боевого соприкосновения. В таком случае и у россиян будет меньше возможностей для маневра.

Однако осуществить такой переход чрезвычайно сложно. В мирное время это было бы гораздо проще, ведь речь идет о создании новых, больших соединений. А в нашей ситуации мы вынуждены одновременно и воевать, и реформировать армию. Это чрезвычайно тяжелая двойная задача - но ее придется выполнить.

У россиян нет приоритетных направлений - они рассматривают такими все, которые атакуют. Россияне будут атаковать в дальнейшем и Сумщину, ведь у РФ там до сих пор остается большая группировка - около 60 тысяч военных. И, без сомнения, они будут атаковать наши позиции и в Харьковской области.

То есть они движутся с севера на юг: сначала Купянское направление, далее - Лиман, Часов Яр, Покровск. А также пытаются выйти на Богатырь на юге, рассчитывая, что там - равнина, и продвижение будет легче. Им важно хотя бы отчитаться, что взяли больше территорий.

Итак, да, остается примерно шесть-семь направлений, на которых они продолжают наступление. Эти направления мы можем увидеть в ежедневных сводках Генерального штаба. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

Мы видим, что Путин полностью отвергает идею всеобъемлющего перемирия, на котором настаивает администрация Трампа. По вашему мнению, при каких условиях в ближайшее время возможно достижение такого перемирия и его соблюдение?

Я не верю ни в какое перемирие со стороны России. Они могут провозглашать что угодно, подписывать любые документы, но все это - большая манипуляция. Их цель - дискредитировать саму идею переговорного процесса и всех его участников.

Сейчас Путин пытается максимально дискредитировать Трампа, чтобы снизить его авторитет и с помощью давления сделать его более сговорчивым к российским ультиматумам. Это - традиционная стратегия России в отношении всех американских президентов. Мы видели это и с Байденом, когда в начале его каденции все выглядело вроде бы хорошо, но потом Байден организовал для нас Рамштайн.

То же самое раньше было и с Обамой, и частично с Трампом, с которым вообще была своя история. Путину очень важно демонстрировать себя сильным игроком на мировой арене. И если для этого нужно положить еще десятки тысяч жизней россиян - для него это вполне приемлемая цена. Более того, его окружение за время войны только обогатилось, получив контроль над предприятиями, ресурсами. А то, что за это заплачено будущим России и жизнями людей - их совершенно не беспокоит.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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