На месте прилетов завалы: РФ ударила по крупному объекту энергетики на юге

Энергетики приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разбору завалов.

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РФ аакует объекты энергетики / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Атакован крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области

В результате удара часть семей осталась без электроэнергии

Вечером в воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области.

В результате вражеского кдара часть семей осталась без электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

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"Как только это стало возможным, энергетики приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разбору завалов. Работы затрудняют воздушные тревоги и угрозы новых атак", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно.

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Эксперт об ударах по энергетике и отключениях электричества

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, каким образом российские атаки на энергетические объекты могут влиять на электроснабжение украинцев. По его словам, особую роль в работе энергосистемы играют подстанции и магистральные линии электропередачи, через которые электричество распределяется между регионами.

Повреждение таких объектов затрудняет передачу и перераспределение электроэнергии. В результате оставшиеся участки сети вынуждены принимать на себя дополнительную нагрузку, что повышает риск перегрузок и нарушений в работе оборудования.

Чтобы предотвратить более серьезные аварии, энергетики могут прибегать к временным ограничениям электроснабжения. Такие отключения позволяют уменьшить нагрузку на поврежденные и уцелевшие элементы сети, избежать перегрева оборудования и сохранить устойчивость энергосистемы.

/ Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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