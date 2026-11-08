На месте прилетов завалы: РФ ударила по крупному объекту энергетики на юге

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- Атакован крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области
- В результате удара часть семей осталась без электроэнергии
Вечером в воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали крупный энергетический объект ДТЭК на севере Одесской области.
В результате вражеского кдара часть семей осталась без электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.
"Как только это стало возможным, энергетики приступили к осмотру уцелевшего оборудования и разбору завалов. Работы затрудняют воздушные тревоги и угрозы новых атак", – подчеркивается в сообщении.
Кроме того отмечается, что ремонтные бригады работают круглосуточно.
Эксперт об ударах по энергетике и отключениях электричества
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, каким образом российские атаки на энергетические объекты могут влиять на электроснабжение украинцев. По его словам, особую роль в работе энергосистемы играют подстанции и магистральные линии электропередачи, через которые электричество распределяется между регионами.
Повреждение таких объектов затрудняет передачу и перераспределение электроэнергии. В результате оставшиеся участки сети вынуждены принимать на себя дополнительную нагрузку, что повышает риск перегрузок и нарушений в работе оборудования.
Чтобы предотвратить более серьезные аварии, энергетики могут прибегать к временным ограничениям электроснабжения. Такие отключения позволяют уменьшить нагрузку на поврежденные и уцелевшие элементы сети, избежать перегрева оборудования и сохранить устойчивость энергосистемы.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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