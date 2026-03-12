РФ нанесла серию ударов КАБами по Запорожью – число пострадавших возросло

Российские войска нанесли авиаудары по жилым кварталам Запорожья, разрушив дома и повредив инфраструктуру.

Иван Федоров подтвердил целенаправленный удар по гражданским объектам / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА, Минобороны РФ

РФ нанесла авиаудары по Запорожью 11 марта

Повреждены многоэтажки и частные дома

Пострадали 13 человек, среди них двое детей

В среду, 11 марта, российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под обстрелом оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Хронология атаки и последствия

Воздушная тревога в регионе была объявлена после запусков управляемых авиабомб (УАБ), которые произошли около 16:02 и 16:07. Первые взрывы в областном центре прогремели в 16:08, а уже через пять минут город содрогнулся от повторной серии ударов.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил целенаправленный удар по гражданским объектам:

"Россияне бьют по инфраструктуре города Запорожье", — отметил он в своем сообщении.

Наибольшие разрушения понесла одна из городских многоэтажек. Кроме того, взрывная волна повредила еще 6 многоквартирных и 9 частных домов в окружающем районе. Серьезные повреждения зафиксированы также в селе Разумовка.

Информация о пострадавших

По данным ГСЧС, по состоянию на вечер, количество пострадавших возросло до 10 человек. Люди получили осколочные ранения, резаные раны и пережили острую реакцию на стресс. Среди раненых — двое детей: 11-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Спасатели и психологи ГСЧС работали на месте происшествия до полного завершения аварийных работ. Специалисты оказали психологическую помощь 8 гражданам, половина из которых — дети. Также пожарные оперативно ликвидировали возгорание на открытой территории, возникшее в результате "прилетов".

КАБ / Инфографика: Главред

В настоящее время коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрелов, закрывая поврежденные окна и расчищая территорию от обломков.

В 23:27 глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших в Запорожье и Запорожском районе, которые обратились за медицинской помощью, возросло до 13.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

