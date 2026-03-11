Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогера

Вы узнаете:
- Как исправить "грязный" макияж
- Как сделать макияж с лифтинг-эффектом
Идеальный макияж не всегда получается с первого раза: румяна могут лечь слишком низко, бронзер — выглядеть грязно, а контуринг — "потянуть" лицо вниз. Главред расскажет, как исправить ситуацию буквально за несколько секунд.
Бьюти-блогер Диана Суворова поделилась простым лайфхаком, который поможет быстро скорректировать макияж и сделать его более профессиональным.
По словам эксперта, для этого понадобятся только консилер и кисточка для растушевки.
Как исправить макияж за 3 секунды
Если жидкий контуринг, бронзер или румяна были нанесены не совсем удачно и создали эффект "грязного" макияжа, ситуацию легко исправить.
"Возьмите консилер и проведите четкую, толстую линию прямо под скулами. И немного округляйте ее и ведите к носику", — советует блогер.
После этого линию нужно аккуратно растушевать кисточкой.
Почему этот лайфхак для макияжа работает
Такой прием помогает мгновенно "очистить" зону под скулами, подчеркнуть контур лица и создать легкий лифтинг-эффект. Благодаря этому макияж выглядит более аккуратным и дорогим.
"Это моментально сделает ваш макияж более профессиональным, сотрет все ошибки, создаст лифтинг-эффект, и макияж будет выглядеть дороже", — пояснила Диана Суворова.
Эксперт советует использовать этот трюк, когда нужно быстро скорректировать макияж без полного снятия косметики. Всего несколько движений консилером — и даже неудачный контуринг будет выглядеть значительно аккуратнее.
Лайфхаки для макияжа от Дианы Суворовой — смотрите видео:
@suvorova_diana Делали так? ? Лайфхак с консилером, который поможет сделать макияж профессиональным, создать лифтинг-эффект и исправить все ошибки в тушировании! Пользуйтесь ✨ #макияж#лайфхак#консилер#бьютисоветы#concealertips♬ оригинальная аудиозапись — Диана Суворова
Об источнике: Диана Суворова
Диана Суворова — известная украинская бьюти-блогерша и профессиональный визажист из Киева. Она специализируется на экспертных обзорах доступных средств и знакомит аудиторию с бьюти-новинками на рынке Украины. Диана ведет популярные блоги на платформах YouTube, TikTok и Instagram, где делится практическими лайфхаками и доказывает, что создать профессиональный и "дорогой" образ можно даже с помощью масс-маркета.
