Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогера

Диана Суворова поделилась секретом визажистов.

Диана Суворова - ошибки в макияже / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как исправить "грязный" макияж

Как сделать макияж с лифтинг-эффектом

Идеальный макияж не всегда получается с первого раза: румяна могут лечь слишком низко, бронзер — выглядеть грязно, а контуринг — "потянуть" лицо вниз. Главред расскажет, как исправить ситуацию буквально за несколько секунд.

Бьюти-блогер Диана Суворова поделилась простым лайфхаком, который поможет быстро скорректировать макияж и сделать его более профессиональным.

По словам эксперта, для этого понадобятся только консилер и кисточка для растушевки.

Как исправить макияж за 3 секунды

Если жидкий контуринг, бронзер или румяна были нанесены не совсем удачно и создали эффект "грязного" макияжа, ситуацию легко исправить.

"Возьмите консилер и проведите четкую, толстую линию прямо под скулами. И немного округляйте ее и ведите к носику", — советует блогер.

После этого линию нужно аккуратно растушевать кисточкой.

Лайфхак для чистого макияжа / скрин из видео

Почему этот лайфхак для макияжа работает

Такой прием помогает мгновенно "очистить" зону под скулами, подчеркнуть контур лица и создать легкий лифтинг-эффект. Благодаря этому макияж выглядит более аккуратным и дорогим.

"Это моментально сделает ваш макияж более профессиональным, сотрет все ошибки, создаст лифтинг-эффект, и макияж будет выглядеть дороже", — пояснила Диана Суворова.

Советы по макияжу / скрин из видео

Эксперт советует использовать этот трюк, когда нужно быстро скорректировать макияж без полного снятия косметики. Всего несколько движений консилером — и даже неудачный контуринг будет выглядеть значительно аккуратнее.

Лайфхаки для макияжа от Дианы Суворовой — смотрите видео:

Об источнике: Диана Суворова Диана Суворова — известная украинская бьюти-блогерша и профессиональный визажист из Киева. Она специализируется на экспертных обзорах доступных средств и знакомит аудиторию с бьюти-новинками на рынке Украины. Диана ведет популярные блоги на платформах YouTube, TikTok и Instagram, где делится практическими лайфхаками и доказывает, что создать профессиональный и "дорогой" образ можно даже с помощью масс-маркета.

