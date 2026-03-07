Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

Плотный тон, темные брови и неправильные румяна могут добавить возраста. Как изменить макияж, чтобы освежить внешность и создать естественный омолаживающий эффект.

Какой макияж не старит

Какой макияж выбирать, чтобы выглядеть моложе

Основная ошибка антивозрастного макияжа — использование плотных матовых продуктов. С возрастом кожа становится более сухой, а тяжелые пигменты подчеркивают микрорельеф, собираясь в морщинах. Чтобы выглядеть моложе, стоит использовать легкие флюиды со светоотражающими частицами, которые создают оптический эффект гладкой поверхности. Главред расскажет подробнее о нюансах антивозрастного макияжа.

Автор канала "Влюблена в себя" отмечает , что особое внимание следует уделять зоне вокруг глаз. Консилер не стоит наносить плотным треугольником под все нижнее веко. Оптимальный метод — точечное нанесение: на внутренний уголок для нейтрализации темных кругов и на внешний уголок для визуальной подтяжки. Использование большого количества пудры в этой зоне нежелательно, поскольку она подчеркивает мимические морщины.

Как правильно скорректировать брови

Брови определяют общий вектор лица. С возрастом ткани опускаются, поэтому макияж должен работать в противовес этому процессу. Главная ошибка — слишком темные, графичные или заниженные хвостики бровей.

Для омолаживающего эффекта используют технику мягкой растушевки. Хвостик брови должен быть направлен выше уровня ушной раковины. Это создает диагональную линию, которая визуально "поднимает" лицо. Использование прозрачного геля для укладки волосков вверх придает взгляду свежесть и ухоженность.

Как лучше подкрасить глаза

Макияж глаз после 40 лет направлен на маскировку потери эластичности век. Использование блестящих теней на морщинистых участках является ошибкой, ведь шиммер только подчеркивает складки.

Лучше выбирать матовые или сатиновые текстуры естественных оттенков. Самый темный цвет наносят на внешний уголок и растушевывают диагонально вверх к виску. Складку века прорисовывают чуть выше ее естественного расположения — это помогает визуально "раскрыть" взгляд. Если используются стрелки, они должны быть мягко растушеваны и направлены вверх; четкие графические линии с опущенным кончиком усиливают эффект уставшего лица.

Нанесение румян

Одной из самых распространенных причин визуального старения является неправильное нанесение румян. Нанесение цвета на зону, выступающую во время улыбки, является ошибкой: когда мышцы расслабляются, пигмент опускается к носогубным складкам.

Лучше всего наносить румяна и средства для контурирования на верхнюю часть скул, ближе к височной зоне. Это создает лифтинг-эффект. Желательно использовать кремовые текстуры, поскольку они лучше имитируют естественный цвет кожи и не создают ощущения сухости.

Как правильно подчеркнуть губы

С возрастом естественный контур губ становится менее выраженным. Не стоит использовать слишком темные матовые помады, которые визуально сужают губы. Не следует также пренебрегать карандашом — он помогает восстановить четкость контура.

Можно слегка (до 1 мм) выйти за естественный контур в центральной части губ, но не в уголках. Использование увлажняющих сатиновых помад или блесков создает эффект наполненности и маскирует сухость, что мгновенно делает образ моложе.

