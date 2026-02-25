Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболевание

Если вовремя не принять меры, растение может полностью лишиться листвы.

Черные пятна на розах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как лечить черную пятнистость на розах

Как не допустить появления пятен на розах

Черная пятнистость на розах — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, которое способно значительно ослабить куст и снизить цветение. Болезнь проявляется появлением тёмных пятен на листьях, их пожелтением и опадением.

Главред разбирался, как распознать заболевание, чем лечить черную пятнистость роз и какие методы профилактики действительно работают.

Черная пятнистость роз: симптомы заболевания

Первые признаки болезни у розы легко заметить:

круглые черные пятна на листьях роз, чаще на верхней стороне; желтое кольцо вокруг пятен; постепенное увеличение поражённых участков; опадение листьев; появление пурпурных пятен на молодых побегах.

Потеря листвы снижает способность растения к фотосинтезу, из-за чего куст ослабевает и даёт меньше бутонов.

Причина заболевания — грибок, споры которого зимуют в опавших листьях и заражённых стеблях. Весной они активизируются и распространяются.

Грибковые болезни роз особенно активно развиваются при длительной сырости. Интересно, что очень жаркое лето может замедлить распространение спор.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как лечить черную пятнистость на розах

Важно понимать: полностью уничтожить заболевание сложно, но его можно эффективно контролировать.

1. Обрезка поражённых частей

Удаляйте заражённые листья и побеги, обрезая их на 15–20 см ниже очага поражения. Секаторы необходимо дезинфицировать спиртом или раствором хлорки.

2. Регулярная уборка

Все опавшие листья нужно собирать и утилизировать. Именно в них сохраняются споры грибка.

3. Обработка фунгицидами

Для лечения применяются:

бордоская смесь;

препараты на основе серы;

масло нима;

инсектицидные мыла с добавлением фунгицида.

Опрыскивание проводят еженедельно с ранней весны и после сильных дождей.

Как предотвратить черную пятнистость роз

Профилактика — главный способ борьбы с заболеванием. Розы должны получать достаточное количество солнца, особенно утром — это помогает высушить влагу на листьях.

Не сажайте кусты слишком близко друг к другу. При необходимости прореживайте посадки. Поливайте розы под корень, избегая попадания воды на листья.

Слой мульчи предотвращает попадание спор из почвы на листья во время дождя.

Смотрите видео о том, как бороться с черной пятнистостью роз:

