Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболевание

Черная пятнистость на розах — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, которое способно значительно ослабить куст и снизить цветение. Болезнь проявляется появлением тёмных пятен на листьях, их пожелтением и опадением.
Главред разбирался, как распознать заболевание, чем лечить черную пятнистость роз и какие методы профилактики действительно работают.
Черная пятнистость роз: симптомы заболевания
Первые признаки болезни у розы легко заметить:
- круглые черные пятна на листьях роз, чаще на верхней стороне;
- желтое кольцо вокруг пятен;
- постепенное увеличение поражённых участков;
- опадение листьев;
- появление пурпурных пятен на молодых побегах.
Потеря листвы снижает способность растения к фотосинтезу, из-за чего куст ослабевает и даёт меньше бутонов.
Причина заболевания — грибок, споры которого зимуют в опавших листьях и заражённых стеблях. Весной они активизируются и распространяются.
Грибковые болезни роз особенно активно развиваются при длительной сырости. Интересно, что очень жаркое лето может замедлить распространение спор.
Как лечить черную пятнистость на розах
Важно понимать: полностью уничтожить заболевание сложно, но его можно эффективно контролировать.
1. Обрезка поражённых частей
Удаляйте заражённые листья и побеги, обрезая их на 15–20 см ниже очага поражения. Секаторы необходимо дезинфицировать спиртом или раствором хлорки.
2. Регулярная уборка
Все опавшие листья нужно собирать и утилизировать. Именно в них сохраняются споры грибка.
3. Обработка фунгицидами
Для лечения применяются:
- бордоская смесь;
- препараты на основе серы;
- масло нима;
- инсектицидные мыла с добавлением фунгицида.
Опрыскивание проводят еженедельно с ранней весны и после сильных дождей.
Как предотвратить черную пятнистость роз
Профилактика — главный способ борьбы с заболеванием. Розы должны получать достаточное количество солнца, особенно утром — это помогает высушить влагу на листьях.
Не сажайте кусты слишком близко друг к другу. При необходимости прореживайте посадки. Поливайте розы под корень, избегая попадания воды на листья.
Слой мульчи предотвращает попадание спор из почвы на листья во время дождя.
