Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

К важному этапу ухода за садом можно приступать при определенных условиях.

Зимняя обрезка деревьев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

При какой температуре можно начинать обрезку деревьев

Стоит ли обрабатывать срезы садовым варом

В последние дни февраля многие начинают задумываться об обрезке деревьев. Стоит ли уже ее начинать, учитывая, что зима еще не закончилась, рассказала опытная садовница.

Главред узнал, что блогер Олеся Васильевна в TikTok объяснила, на что стоит ориентироваться, чтобы принять решение об обрезке деревьев.

В каком случае обрезать деревья можно

Садовница отметила, что обрезку деревьев можно начинать, но стоит учитывать погодные условия. Главным критерием является температура воздуха, причем как днем, так и ночью.

Если днем температура поднимается выше +1 градуса, а ночью не опускается ниже -5 градусов, то деревья можно смело обрезать.

"Если у вас есть время, вы на месте, то лучше подождите, пока стабилизируется температура, будет плюсовая днем и 0 или -1 ночью", - отметила садовница.

Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Нужно ли обрабатывать срезы

После обрезки деревьев многие обрабатывают срезы, потому что считают, что это способствует более быстрому заживлению. Однако садовница говорит, что это не так. Срезы наоборот не нужно обрабатывать.

По ее словам, садовый вар только ухудшает процесс "заживления", дает конденсат и сохраняет накопившуюся влагу. В результате дерево портится, болеет и не затягивается.

"Дерево имеет свои свойства, и это - заживать. Дайте дереву самому зажить. Просто сделайте правильный срез и все, дерево будет постепенно затягиваться. Тем более, мы делаем обрезку тогда, когда через несколько недель начнется обработка", - добавила Олеся.

О персоне: Олеся Васильевна Олеся Васильевна – украинская блогерша, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

