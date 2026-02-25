Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

Анна Косик
25 февраля 2026, 15:25
К важному этапу ухода за садом можно приступать при определенных условиях.
обрезка деревьев
Зимняя обрезка деревьев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • При какой температуре можно начинать обрезку деревьев
  • Стоит ли обрабатывать срезы садовым варом

В последние дни февраля многие начинают задумываться об обрезке деревьев. Стоит ли уже ее начинать, учитывая, что зима еще не закончилась, рассказала опытная садовница.

Главред узнал, что блогер Олеся Васильевна в TikTok объяснила, на что стоит ориентироваться, чтобы принять решение об обрезке деревьев.

видео дня

В каком случае обрезать деревья можно

Садовница отметила, что обрезку деревьев можно начинать, но стоит учитывать погодные условия. Главным критерием является температура воздуха, причем как днем, так и ночью.

Если днем температура поднимается выше +1 градуса, а ночью не опускается ниже -5 градусов, то деревья можно смело обрезать.

"Если у вас есть время, вы на месте, то лучше подождите, пока стабилизируется температура, будет плюсовая днем и 0 или -1 ночью", - отметила садовница.

Основные правила обрезки деревьев инфографика
Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Нужно ли обрабатывать срезы

После обрезки деревьев многие обрабатывают срезы, потому что считают, что это способствует более быстрому заживлению. Однако садовница говорит, что это не так. Срезы наоборот не нужно обрабатывать.

По ее словам, садовый вар только ухудшает процесс "заживления", дает конденсат и сохраняет накопившуюся влагу. В результате дерево портится, болеет и не затягивается.

"Дерево имеет свои свойства, и это - заживать. Дайте дереву самому зажить. Просто сделайте правильный срез и все, дерево будет постепенно затягиваться. Тем более, мы делаем обрезку тогда, когда через несколько недель начнется обработка", - добавила Олеся.

Смотрите видео об обрезке деревьев:

@vasilyevnaolesya Ответы на вопросы: Можно ли уже делать обрезку? Чем обработать срезы? #сад#садгород#село#fyp#reels♬ оригинальная аудиозапись - VasilyevnaOlesya

Читайте также:

О персоне: Олеся Васильевна

Олеся Васильевна – украинская блогерша, которая рассказывает в соцсетях о садоводстве, современном фермерстве и делится советами по уходу за огородом. В TikTok за ее страницей следят более 95 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

деревья сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:51Война
Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01Украина
Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

16:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

Последние новости

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

Реклама
15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

Реклама
13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

Реклама
10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять