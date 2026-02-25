Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

Грамотное сочетание астрологических рекомендаций и агротехники поможет получить крепкую рассаду и хороший урожай.

https://glavred.info/sad-ogorod/posevnoy-kalendar-na-mart-2026-tochnye-daty-dlya-poseva-i-posadki-10743776.html Ссылка скопирована

Посевной календарь на март 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Лучшие дни для посева март 2026

Лунный календарь огородника март 2026

Весна — горячая пора для огородников. Чтобы получить богатый урожай, многие ориентируются на лунный посевной календарь на март 2026 года. Считается, что фазы Луны влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.

Разберем, какие дни в марте 2026 будут наиболее благоприятными для посева овощей, пересадки рассады и других садовых работ.

видео дня

Фазы Луны в марте 2026

В марте традиционно начинается активный посевной сезон. В этот период важно учитывать основные фазы Луны:

Новолуние — неблагоприятное время для посева и пересадок.

Растущая Луна — лучший период для посадки культур с надземными плодами.

Полнолуние — день отдыха и минимальных работ.

Убывающая Луна — подходит для посадки корнеплодов и обработки почвы.

Именно поэтому лунный календарь огородника март 2026 помогает грамотно распределить работы.

Благоприятные дни для посева в марте 2026

Томаты, физалис

Лучшие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Эти дни подходят для посева семян томатов на рассаду, особенно среднеспелых и поздних сортов.

Перец (сладкий и горький), баклажаны

Рекомендуемые дни: 21–22 марта и 25–27 марта. В этот период семена дают дружные всходы, а рассада формируется крепкой.

Огурцы, кабачки, тыква, дыня

Оптимальные даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Подходит для посева в теплицах и раннего выращивания через рассаду.

Бобовые (горох, фасоль)

Лучшие дни: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Это благоприятное время для культур, активно развивающих надземную массу.

Посевной календарь на март 2026 / Инфографика: Главред

Капуста (все виды)

Подходящие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Можно сеять белокочанную, цветную, брокколи и пекинскую капусту.

Лук на зелень, укроп, салат, шпинат, петрушка

Благоприятные дни: 21–22 марта и 25–27 марта. Отличный период для посева зелени как в открытый грунт, так и в теплицу.

Корнеплоды (свекла, морковь, редис, чеснок, картофель)

Лучшие даты: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Эти дни подходят для культур, у которых ценится подземная часть.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред