Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

Весна — горячая пора для огородников. Чтобы получить богатый урожай, многие ориентируются на лунный посевной календарь на март 2026 года. Считается, что фазы Луны влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.
Разберем, какие дни в марте 2026 будут наиболее благоприятными для посева овощей, пересадки рассады и других садовых работ.
Фазы Луны в марте 2026
В марте традиционно начинается активный посевной сезон. В этот период важно учитывать основные фазы Луны:
- Новолуние — неблагоприятное время для посева и пересадок.
- Растущая Луна — лучший период для посадки культур с надземными плодами.
- Полнолуние — день отдыха и минимальных работ.
- Убывающая Луна — подходит для посадки корнеплодов и обработки почвы.
Именно поэтому лунный календарь огородника март 2026 помогает грамотно распределить работы.
Благоприятные дни для посева в марте 2026
Томаты, физалис
- Лучшие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Эти дни подходят для посева семян томатов на рассаду, особенно среднеспелых и поздних сортов.
Перец (сладкий и горький), баклажаны
- Рекомендуемые дни: 21–22 марта и 25–27 марта. В этот период семена дают дружные всходы, а рассада формируется крепкой.
Огурцы, кабачки, тыква, дыня
- Оптимальные даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Подходит для посева в теплицах и раннего выращивания через рассаду.
Бобовые (горох, фасоль)
- Лучшие дни: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Это благоприятное время для культур, активно развивающих надземную массу.
Капуста (все виды)
- Подходящие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Можно сеять белокочанную, цветную, брокколи и пекинскую капусту.
Лук на зелень, укроп, салат, шпинат, петрушка
- Благоприятные дни: 21–22 марта и 25–27 марта. Отличный период для посева зелени как в открытый грунт, так и в теплицу.
Корнеплоды (свекла, морковь, редис, чеснок, картофель)
- Лучшие даты: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Эти дни подходят для культур, у которых ценится подземная часть.
