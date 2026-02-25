Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

Сергей Кущ
25 февраля 2026, 10:38
Грамотное сочетание астрологических рекомендаций и агротехники поможет получить крепкую рассаду и хороший урожай.
Посевной календарь на март 2026
Посевной календарь на март 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Лучшие дни для посева март 2026
  • Лунный календарь огородника март 2026

Весна — горячая пора для огородников. Чтобы получить богатый урожай, многие ориентируются на лунный посевной календарь на март 2026 года. Считается, что фазы Луны влияют на рост растений, развитие корневой системы и устойчивость к болезням.

Разберем, какие дни в марте 2026 будут наиболее благоприятными для посева овощей, пересадки рассады и других садовых работ.

видео дня

Фазы Луны в марте 2026

В марте традиционно начинается активный посевной сезон. В этот период важно учитывать основные фазы Луны:

  • Новолуние — неблагоприятное время для посева и пересадок.
  • Растущая Луна — лучший период для посадки культур с надземными плодами.
  • Полнолуние — день отдыха и минимальных работ.
  • Убывающая Луна — подходит для посадки корнеплодов и обработки почвы.

Именно поэтому лунный календарь огородника март 2026 помогает грамотно распределить работы.

Благоприятные дни для посева в марте 2026

Томаты, физалис

  • Лучшие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Эти дни подходят для посева семян томатов на рассаду, особенно среднеспелых и поздних сортов.

Перец (сладкий и горький), баклажаны

  • Рекомендуемые дни: 21–22 марта и 25–27 марта. В этот период семена дают дружные всходы, а рассада формируется крепкой.

Огурцы, кабачки, тыква, дыня

  • Оптимальные даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Подходит для посева в теплицах и раннего выращивания через рассаду.

Бобовые (горох, фасоль)

  • Лучшие дни: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Это благоприятное время для культур, активно развивающих надземную массу.
Посевной календарь на март 2026
Посевной календарь на март 2026 / Инфографика: Главред

Капуста (все виды)

  • Подходящие даты: 21–22 марта и 25–27 марта. Можно сеять белокочанную, цветную, брокколи и пекинскую капусту.

Лук на зелень, укроп, салат, шпинат, петрушка

  • Благоприятные дни: 21–22 марта и 25–27 марта. Отличный период для посева зелени как в открытый грунт, так и в теплицу.

Корнеплоды (свекла, морковь, редис, чеснок, картофель)

  • Лучшие даты: 5–6 марта, 7–9 марта, 10–14 марта и 16–17 марта. Эти дни подходят для культур, у которых ценится подземная часть.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лунный посевной календарь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:25Аналитика
Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02Украина
РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Последние новости

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

12:25

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев

12:11

"Он не вернулся": у украинской певицы пропал без вести дядя-военный

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
12:02

Умеров проведет переговоры с делегацией США: Зеленский назвал ключевые вопросы

12:02

Поможет тряпка и специи: как прогнать вредителей из сада

11:59

Женщина показала шкатулку со старыми украшениями: внутри ждал сюрпризВидео

11:56

Дочь популярного американского актера убила себяВидео

Реклама
11:51

Как камеры на дорогах помогут ТЦК: адвокат описала механизм проверок воинского учета

11:41

Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни

11:35

"Раз и навсегда": Украину хотят отстранить от Евровидения-2026

11:24

На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

11:02

Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

10:53

РФ может спровоцировать радиационный инцидент и обвинить Украину – ISW

10:50

Ждать ли тепла в марте 2026: какой будет погода в Украине в первый месяц весны

10:38

Посевной календарь на март 2026: точные даты для посева и посадки

10:37

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

10:17

День украинской женщины 2026: красивые поздравления и картинки

10:12

Кому молиться об исцелении 26 февраля: какой церковный праздник

Реклама
10:08

РФ может готовить новое наступление из Беларуси: для каких городов существует угроза

09:49

РФ атаковала КАБами жилой дом в Днепропетровщине: под завалами люди

09:36

Решение принято: Руслана Лыжичко уезжает в Германию, причина

09:35

Когда Страстная пятница 2026: 7 вещей, которые нельзя делать в этот день

09:05

США объявили Украине демарш из-за атак на порт в Новороссийске - Стефанишина

09:03

Стратегия на эту войну – продержаться еще один деньмнение

09:00

Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходитВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 25 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Самое опасное "оружие" Путина проходит через Ла-Манш на глазах у всех - Sky News

08:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 февраля (обновляется)

07:34

Трамп в Конгрессе сделал громкое заявление об Украине: что сказалВидео

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

05:56

У кого в марте начнется роман и будут деньги: гороскоп на первый месяц весны 2026Видео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

Реклама
01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять