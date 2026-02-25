По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Возможные изменения в мобилизации будут направлены на усиление механизмов воздействия на военнообязанных, считает адвокат Полина Марченко.

https://glavred.info/interview/po-primeru-avtofiksacii-kak-usilyat-mobilizaciyu-v-marte-intervyu-s-advokatom-10743392.html Ссылка скопирована

Украинцам готовят изменения в мобилизации в марте - чего ждать / Коллаж Главред

С 1 марта в Украине военнообязанных могут ожидать изменения из-за анонсированной Министерством обороны Украины комплексной реформы мобилизации.

В интервью Главреду адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office Полина Марченко рассказала, в чем будет заключаться реформа мобилизации, какие изменения ждут военнообязанных в марте, усилят ли последствия для военных по СЗЧ и как будут искать нарушителей правил воинского учета.

Появилась информация о якобы усилении контроля за ведением воинского учета с 1 марта 2026 года. На чем именно будет акцент, и что меняется?

видео дня

На самом деле абсолютно ничего не меняется. Информация, распространенная в Интернете, не имеет под собой никакой юридической основы. Никаких законодательных изменений не принимали и не обсуждали. То есть конкретного усиления на основании нового закона, указа или изменений в нормативные акты нет.

Чего ожидать в марте? Вероятно, того же, что происходило в декабре, январе и феврале. Сейчас активно проводятся проверки военно-учетных документов на улицах и автодорогах. Если лицо находится в розыске или выявлено нарушение правил воинского учета, его сразу доставляют в территориальный центр комплектования.

Более того, если сравнивать с предыдущим годом, раньше в случае проверки документов военнообязанного, который не имел бронирования или отсрочки, но не нарушал правил воинского учета, его, как правило, отпускали. Сейчас ситуация изменилась: народные депутаты и представители власти неоднократно заявляли, что лица без оформленной отсрочки или бронирования подлежат мобилизации.

На практике по этой логике мы движемся в течение последних полугода. Если во время проверки устанавливается отсутствие отсрочки или бронирования, принимаются меры для мобилизации военнообязанного. Раньше такие случаи были скорее исключением, но сейчас, к большому сожалению, это стало обычным явлением. Ведь все сводится к тому, что если есть основания для отсрочки, ее обязательно нужно оформить надлежащим образом. Если этого не сделано, считается, что лицо не захотело воспользоваться своим правом, и его могут мобилизовать.

Отдельно стоит отметить: в случае нарушения правил воинского учета военнообязанного стопроцентно во всех случаях задерживают и доставляют в ТЦК. И несмотря на то, что существует четкая процедура мобилизации, которая предусматривает обязательное прохождение медицинского осмотра, выдачу боевой повестки и другие этапы, которые не должны происходить за один день, на практике мобилизация иногда происходит в течение нескольких часов после доставки в центр комплектования.

Что касается "усиления контроля за воинским учетом", то здесь следует разделять два направления. Первое — это усиленный контроль за соблюдением воинскиобязанными своих прав и обязанностей.

Второй — соблюдение правил воинского учета на предприятиях. Потому что каждое из предприятий, независимо от того, является ли оно критически важным для экономики, обязано вести воинский учет и проводить соответствующие сверки. Планы проверок предприятий по ведению воинского учета на 2026 год уже обнародованы, и проверок запланировано очень много. Во время них будут обращать внимание даже на мельчайшие детали ведения учета.

Поэтому речь идет скорее не об усилении контроля за военной учетом, а о повышенном внимании к соблюдению требований по ведению военного учета как гражданами, так и предприятиями. То есть к тому, как ведется военный учет, правильно ли учитываются военнообязанные, все ли военнообязанные учитываются на предприятии и т. д.

Подводя итог: основания для отсрочки не изменились, основания для выезда за границу также остались без изменений. Новых нормативно-правовых актов относительно процедуры мобилизации тоже не принято.

Что подразумевается под оформлением отсрочки? То есть она должна отображаться в приложении "Резерв+"?

Последние полгода действуют изменения в законодательстве, согласно которым юридическую силу имеет не только бумажный документ, но и тот, который имеет QR-код. Это связано с большим количеством поддельных документов. Поэтому юридическое значение имеет не просто бумажный документ, а тот, который содержит QR-код и может быть проверен в системе — либо непосредственно в приложении "Резерв+", либо в распечатанном виде из этого приложения.

Соответственно, отсрочка также должна быть оформлена так, чтобы она отображалась в "Резерв+". То есть:

либо она оформляется через само приложение;

или, если конкретное основание пока не оформляется через "Резерв+", документы подаются через ЦНАП с обязательным внесением информации в реестр, чтобы отсрочка появилась в системе.

Сам факт наличия основания для отсрочки еще не означает, что лицо воспользовалось своим правом. Например, если у человека есть один из родителей с группой инвалидности, но отсрочка официально не оформлена и не отображается в реестре, такое лицо не считается воспользовавшимся правом на отсрочку. В таком случае его могут мобилизовать. Как показывает практика, подобных ситуаций сейчас достаточно много.

Отсрочка от мобилизации должна быть оформлена так, чтобы она отражалась в "Резерв+" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрмияInform

Мы также видели много ситуаций, которые освещались в СМИ, когда речь шла о случаях ДТП. В таких ситуациях механизм действует аналогично?

Из практики, с которой мы работаем: если происходит ДТП и военнообязанный находится в розыске, при этом он не нуждается в медицинской помощи (то есть речь идет об аварии без телесных повреждений), во всех случаях такое лицо доставляют в ТЦК. При оформлении ДТП полиция проверяет данные, и если выявляется нарушение правил воинского учета или факт нахождения в розыске, это фиксируется, после чего лицо передают в центр комплектования.

Более того, распространяется практика, когда даже если человек не находится в розыске, но не имеет оснований для оформления отсрочки или бронирования, принимаются меры для его доставки в ТЦК. Не всегда эти действия выглядят корректно в соответствии с требованиями действующего законодательства, но фактически они направлены на то, чтобы лицо проехало в центр комплектования.

Ключевой момент заключается в том, что если человек не нуждается в медицинской помощи — то есть скорая не госпитализирует его с места ДТП — в большинстве случаев либо виновника аварии, либо потерпевшую сторону (это не имеет принципиального значения) после оформления материалов могут доставить в ТЦК после оформления ДТП.

Если говорить о продлении отсрочек — именно о процедуре продления, — мы видим, что сейчас в части случаев это уже не происходит автоматически. Нужно как минимум лично обратиться в ЦПАУ и подать документы. Учитывая тенденцию, возможна ли ситуация, когда человеку могут отказать или задержать рассмотрение из-за недостатка документов, и в результате он подпадет под мобилизацию?

К сожалению, это не только возможно — такие случаи уже происходят. Идея подачи документов через ЦПАУ заключалась в том, чтобы разгрузить территориальные центры комплектования. Однако важно понимать, что в ЦПАУ не работают профильные юристы или специалисты по мобилизационному законодательству. Администратор ЦПАУ либо принимает исключительно документы в соответствии с перечнем, указанным в постановлении, либо те документы, которые принес заявитель. В то же время он не всегда может оценить, является ли пакет документов полным с учетом конкретной ситуации.

Уже были случаи, когда:

подавали неполный пакет документов;

администратор не принимал дополнительный документ, считая, что он не предусмотрен постановлением, хотя фактически он был необходим.

Соответственно, из-за этого ТЦК принимал решение об отказе в предоставлении отсрочки. В таких ситуациях человеку звонят по телефону и сообщают, что "по вашей отсрочке поступили документы, нужно прийти в ТЦК". Человек приходит, ожидая получить подтверждение отсрочки, а вместо этого получает письменный отказ — и сразу повестку на мобилизацию. То есть риски формальных отказов из-за неполного пакета документов или процедурных ошибок сегодня вполне реальны.

Было несколько сообщений от народных депутатов о том, что в марте планируют обсуждать усиление ответственности для тех, кто уклоняется от мобилизации или самовольно покидает воинские части. В то же время конкретики пока нет. На чем, по вашему мнению, могут сосредоточиться законодатели?

По моему мнению, в первую очередь могут усилить ответственность именно за уклонение от мобилизации — то есть для военнообязанных за нарушение правил воинского учета и невыполнение обязанностей, в частности за неявку по повестке.

Потому что, например, сегодня есть категории граждан, средний доход которых намного выше, чем размер штрафа от ТЦК (сейчас он составляет от 17 000 грн). И некоторые для себя выбирают уплату штрафа, а не выполнение обязанностей военнообязанного. Очевидно, что это понимают и в Верховной Раде Украины.

Если исходить из того, что перед государством стоит задача выполнить мобилизационный план и увеличить количество мобилизованных, то логично предположить, что возможные изменения будут направлены именно на усиление механизмов воздействия на военнообязанных — чтобы стимулировать выполнение обязанностей и обеспечить необходимый качественный мобилизационный ресурс.

Что касается СЗЧ (самовольного оставления части), это действительно большая проблема. Однако я не уверена, что здесь стоит ожидать именно усиления ответственности. Ведь количество военнослужащих, ушедших в СЗЧ, очень велико. Даже если сравнить количество таких военных с возможностями государства содержать их в местах лишения свободы, очевидно, что ресурсов для этого будет недостаточно.

Поэтому, на мой взгляд, наоборот, более вероятным является не ужесточение, а определенное смягчение механизмов возвращения. Подобная практика уже применялась до августа прошлого года — когда военнослужащим предоставлялась возможность вернуться из СЗЧ путем закрытия уголовного производства и перевода в другую воинскую часть для продолжения несения службы.

Было бы логично, чтобы и сейчас для военных, находящихся в СЗЧ, предусмотрели механизмы возвращения без реальной уголовной ответственности. Это позволило бы увеличить численность личного состава, а не провоцировать новые случаи самовольного оставления службы.

Министр обороны Михаил Федоров заявил о том, что в настоящее время разрабатывается реформа мобилизации. Ранее также появлялась информация о возможных изменениях в работе ТЦК. По вашему мнению, на чем могут гипотетически сосредоточиться в рамках таких реформ?

По моему мнению, одно из ключевых направлений — это дальнейшая цифровизация процессов и автоматизация выявления нарушений правил воинского учета. В качестве примера можно привести систему автоматической фиксации превышения скорости: камеры на дорогах автоматически считывают номерные знаки, система идентифицирует владельца автомобиля и формирует постановление. Аналогичный подход теоретически может быть применен и к проверке воинского учета.

То есть через интеграцию реестров и систем видеонаблюдения по номеру автомобиля можно установить владельца и автоматически проверить, есть ли у него нарушения правил воинского учета. Если система фиксирует такие нарушения, информация может оперативно передаваться патрульной полиции. Соответственно, у полицейских сразу появляется основание для остановки транспортного средства и проверки документов — например, на ближайшем посту или во время обычного патрулирования.

Кроме того, очень активно обсуждается изменение подхода от мобилизации к подписанию контракта. Уже несколько месяцев продолжаются дискуссии об изменении условий контрактов для военных — в частности, чтобы сделать их более привлекательными финансово и социально. Идея заключается в том, чтобы стимулировать добровольное подписание контрактов и уменьшить долю принудительных мобилизационных мероприятий.

Однако на данный момент никаких новых законодательных изменений нет. Но, по моему мнению, усиления происходят волнообразно — в зависимости от необходимости выполнения мобилизационного плана. Фактически это стандартная практика, которая периодически повторяется. Каждый месяц определяется новый план по количеству мобилизованных. И в зависимости от того, выполняется этот план или нет, интенсивность мобилизационных мероприятий может меняться. То есть речь идет не о новых законодательных инициативах, а скорее об изменении интенсивности уже существующих механизмов.

О персоне: Полина Марченко Полина Викторовна Марченко — адвокат, управляющий партнер Polina Marchenko Law Office, член комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Специализируется на вопросах военного права, мобилизационного законодательства и сопровождении дел, связанных с мобилизацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред