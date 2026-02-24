Укр
Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дня

Юрий Берендий
24 февраля 2026, 18:40
Эксперты объяснили, способны ли кошки скучать по хозяевам во время их отсутствия и по каким признакам можно понять, что они тяжело переносят одиночество.
Многие владельцы задумываются о том, скучает ли кот, когда остается один дома. Однако зооэксперты и ветеринары проекта "Cats" в видео на YouTube объясняют, как кошки могут формировать тесную эмоциональную связь с человеком и испытывать дискомфорт во время разлуки.

Главред выяснил, что чувствуют кошки, когда остаются одни дома

Скучают ли кошки, когда остаются одни дома

"Да, кошки могут скучать по своим хозяевам, когда те далеко от дома. Кошки могут формировать тесные связи с людьми", — говорится в видео.

Особенно это касается животных, которые с раннего возраста были привязаны к конкретному человеку.

Какие признаки того, что кот скучает по хозяину - что делает кот, когда никого нет дома

Один из самых очевидных сигналов — поведение кота, когда вы заходите домой.

"Первый признак того, что ваша кошка, вероятно, скучает по вам, когда вы отсутствуете дома, — это то, что когда вы входите в дверь, она либо уже стоит у них, либо бежит к вам", — указывают авторы.

Зооэксперты отмечают, что если кот становится чрезвычайно ласковым, не отходит ни на шаг и буквально "прилипает" к вам в течение вечера — это может свидетельствовать о том, что он скучал.

Также, некоторые кошки начинают нервничать еще до того, как хозяин покинет дом.

"Вы выходите за дверь, кошка идет за вами к двери, мяукает, кажется, что она не хочет, чтобы вы уходили", — добавляют специалисты.

Это может быть проявлением тревоги из-за разлуки.

Кроме того, если во время вашего отсутствия кот начинает царапать мебель, портить вещи или мочиться вне лотка — это может быть реакцией на скуку или стресс.

Такое поведение часто связано не с "местью", а с эмоциональным дискомфортом.

Изменения в графике хозяина могут повлиять на состояние животного.

"Признаки стресса у кошек могут включать такие нежелательные виды поведения", — указывается в видео.

Эксперты отмечают, что это может проявляться в виде частого мяуканья, агрессии, проблем с лотком или даже стрессового цистита.

В то же время специалисты подчеркивают, что подобные симптомы могут быть связаны с заболеваниями, поэтому стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Последний сигнал часто можно увидеть только с помощью камеры наблюдения.

"Когда вы выходите из дома, ваша кошка мяукает, она ведет себя очень беспокойно и несчастно", - делают вывод эксперты.

Если такое поведение повторяется регулярно, это может означать, что кот тяжело переносит одиночество.

Что делать, если кот скучает

Эксперты советуют сделать среду более насыщенной и интересной: установить дряпки, кошачьи деревья, приподнятые лежанки. Также могут помочь синтетические феромоны или успокаивающие добавки.

"Вы можете рассмотреть возможность установки диффузоров по всему дому, синтетических феромонов, которые могут помочь кошкам", — советуют они.

В отдельных случаях решением может стать еще один кот.

"Кошки общительны с другими кошками, они могут устанавливать очень прочные связи с представителями своего вида", - резюмируется в видео.

Впрочем, это решение подходит не всем животным и требует взвешенного подхода.

Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

