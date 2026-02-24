Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дня

Эксперты объяснили, способны ли кошки скучать по хозяевам во время их отсутствия и по каким признакам можно понять, что они тяжело переносят одиночество.

Скучает ли кот без хозяина – чем занимается кошка в течение дня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Многие владельцы задумываются о том, скучает ли кот, когда остается один дома. Однако зооэксперты и ветеринары проекта "Cats" в видео на YouTube объясняют, как кошки могут формировать тесную эмоциональную связь с человеком и испытывать дискомфорт во время разлуки.

Скучают ли кошки, когда остаются одни дома

"Да, кошки могут скучать по своим хозяевам, когда те далеко от дома. Кошки могут формировать тесные связи с людьми", — говорится в видео.

Особенно это касается животных, которые с раннего возраста были привязаны к конкретному человеку.

Смотрите видео о том, впадают ли кошки в депрессию, когда хозяев нет дома:

Какие признаки того, что кот скучает по хозяину - что делает кот, когда никого нет дома

Один из самых очевидных сигналов — поведение кота, когда вы заходите домой.

"Первый признак того, что ваша кошка, вероятно, скучает по вам, когда вы отсутствуете дома, — это то, что когда вы входите в дверь, она либо уже стоит у них, либо бежит к вам", — указывают авторы.

Зооэксперты отмечают, что если кот становится чрезвычайно ласковым, не отходит ни на шаг и буквально "прилипает" к вам в течение вечера — это может свидетельствовать о том, что он скучал.

Также, некоторые кошки начинают нервничать еще до того, как хозяин покинет дом.

"Вы выходите за дверь, кошка идет за вами к двери, мяукает, кажется, что она не хочет, чтобы вы уходили", — добавляют специалисты.

Это может быть проявлением тревоги из-за разлуки.

Кроме того, если во время вашего отсутствия кот начинает царапать мебель, портить вещи или мочиться вне лотка — это может быть реакцией на скуку или стресс.

Такое поведение часто связано не с "местью", а с эмоциональным дискомфортом.

Изменения в графике хозяина могут повлиять на состояние животного.

"Признаки стресса у кошек могут включать такие нежелательные виды поведения", — указывается в видео.

Эксперты отмечают, что это может проявляться в виде частого мяуканья, агрессии, проблем с лотком или даже стрессового цистита.

В то же время специалисты подчеркивают, что подобные симптомы могут быть связаны с заболеваниями, поэтому стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Последний сигнал часто можно увидеть только с помощью камеры наблюдения.

"Когда вы выходите из дома, ваша кошка мяукает, она ведет себя очень беспокойно и несчастно", - делают вывод эксперты.

Если такое поведение повторяется регулярно, это может означать, что кот тяжело переносит одиночество.

Что делать, если кот скучает

Эксперты советуют сделать среду более насыщенной и интересной: установить дряпки, кошачьи деревья, приподнятые лежанки. Также могут помочь синтетические феромоны или успокаивающие добавки.

"Вы можете рассмотреть возможность установки диффузоров по всему дому, синтетических феромонов, которые могут помочь кошкам", — советуют они.

В отдельных случаях решением может стать еще один кот.

"Кошки общительны с другими кошками, они могут устанавливать очень прочные связи с представителями своего вида", - резюмируется в видео.

Впрочем, это решение подходит не всем животным и требует взвешенного подхода.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

