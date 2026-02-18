Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаков

Кошки редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.

Как понять, что кот несчастен - симптомы депрессии и стресса у кота / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Многие владельцы кошек не замечают тревожных сигналов в поведении любимца, списывая их на характер, хотя на самом деле животное может переживать стресс или плохо себя чувствовать. О том, как понять, что кот несчастен, рассказала зооэксперт и ветеринар проекта "Cats" доктор Сара Вутен в видео на YouTube. Она назвала десять признаков, которые свидетельствуют об эмоциональном или физическом дискомфорте животного.

1. Агрессивная вокализация

Первым признаком несчастья кошки являются агрессивные звуки.

"Я говорю о коте, который выглядит и звучит разъяренным, и звуки, о которых я говорю, обычно являются шипением и рычанием, иногда вытьем и т. д.", — указывает она.

По словам ветеринара, так кот пытается донести, что ему не нравится ситуация:

"Это означает, что кот пытается сообщить вам, что ему не нравится то, что происходит, и он хочет, чтобы это прекратилось", — говорится в видео.

2. Прижатые уши

Если кошка прижимает уши и не хочет контакта, это серьезный сигнал.

"Я говорю о кошке, которая не хочет, чтобы ее трогали, и имеет прижатые уши. Я называю это "кошкой-самолетом"", - сказала Сара Вутен.

3. Удары лапами с когтями и укусы

Во время игры кошки могут бить лапами, но без когтей. Если же когти выпущены — это уже другая ситуация.

"Когда кошка вытягивает когти, это означает, что она несчастна и хочет, чтобы происходящее прекратилось", — делится опытом эксперт.

4. Частое прятание

Если кот начал прятаться чаще, чем обычно, это может свидетельствовать о страхе или плохом самочувствии.

"Когда кошки недовольны чем-то, что происходит, возможно, они чего-то боятся или плохо себя чувствуют, они, как правило, просто прячутся", — предупреждает ветеринар.

5. Отворачивание взгляда

Еще один малозаметный признак — кошка избегает зрительного контакта.

"Пятый признак того, что кошка несчастна чем-то или очень хочет сбежать от ситуации, заключается в том, что она, как правило, отводит взгляд", — говорится в видео.

6. Отказ от еды

Внезапный отказ от корма — тревожный сигнал.

"Когда кошка находится в стрессовом состоянии или чувствует себя плохо, она отказывается от еды", — подчеркнула Сара Вутен.

Ветеринар подчеркивает, что причина может быть как эмоциональной, так и медицинской.

7. Рвота

Частая рвота также может свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем.

"Поэтому, если вы заметили, что ваша кошка чаще рвет, это может быть стрессом или чем-то, что вызывает у нее тошноту", — утверждает она.

В таком случае важно не медлить с консультацией специалиста.

8. Наежившийся мех

Когда кот наеживает шерсть или хвост, он пытается выглядеть больше из-за страха.

"Это означает, что кошка пытается выглядеть больше, потому что что-то ее напугало", - добавила она.

9. Чрезмерное вылизывание или выпадение шерсти

Чрезмерный груминг может быть реакцией на стресс.

"В ветеринарной медицине мы называем это "барберинг". Это происходит, когда кошка переживает стресс из-за чего-то и сгоняет его на своей шерсти", - сказала она в видео.

По словам эксперта, в таких случаях появляются проплешины:

"Она вырывает шерсть и образует большие проплешины".

10. Несоответствующие испражнения

Последний признак — и один из самых часто неправильно трактованных — проблемы с лотком.

"Когда кошка мочится или испражняется где-то в другом месте, а не в лотке, она пытается вам что-то сообщить", — заключает Сара Вутер.

Такой сигнал не стоит игнорировать, ведь он может свидетельствовать как о сильном стрессе, так и о проблемах со здоровьем.

Об источнике: YouTube канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

