Укр
Читать на украинском
Как понять, что кот несчастен — ветеринар раскрыла десять малоизвестных признаков

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 19:33
Кошки редко демонстрируют свой дискомфорт, однако их поведение может содержать четкие сигналы о проблемах, которые важно вовремя распознать, указала ветеринар.
Как понять, что кот несчастен - симптомы депрессии и стресса у кота / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Многие владельцы кошек не замечают тревожных сигналов в поведении любимца, списывая их на характер, хотя на самом деле животное может переживать стресс или плохо себя чувствовать. О том, как понять, что кот несчастен, рассказала зооэксперт и ветеринар проекта "Cats" доктор Сара Вутен в видео на YouTube. Она назвала десять признаков, которые свидетельствуют об эмоциональном или физическом дискомфорте животного.

Главред выяснил, как понять, что кот несчастен.

1. Агрессивная вокализация

Первым признаком несчастья кошки являются агрессивные звуки.

"Я говорю о коте, который выглядит и звучит разъяренным, и звуки, о которых я говорю, обычно являются шипением и рычанием, иногда вытьем и т. д.", — указывает она.

По словам ветеринара, так кот пытается донести, что ему не нравится ситуация:

"Это означает, что кот пытается сообщить вам, что ему не нравится то, что происходит, и он хочет, чтобы это прекратилось", — говорится в видео.

2. Прижатые уши

Если кошка прижимает уши и не хочет контакта, это серьезный сигнал.

"Я говорю о кошке, которая не хочет, чтобы ее трогали, и имеет прижатые уши. Я называю это "кошкой-самолетом"", - сказала Сара Вутен.

3. Удары лапами с когтями и укусы

Во время игры кошки могут бить лапами, но без когтей. Если же когти выпущены — это уже другая ситуация.

"Когда кошка вытягивает когти, это означает, что она несчастна и хочет, чтобы происходящее прекратилось", — делится опытом эксперт.

4. Частое прятание

Если кот начал прятаться чаще, чем обычно, это может свидетельствовать о страхе или плохом самочувствии.

"Когда кошки недовольны чем-то, что происходит, возможно, они чего-то боятся или плохо себя чувствуют, они, как правило, просто прячутся", — предупреждает ветеринар.

5. Отворачивание взгляда

Еще один малозаметный признак — кошка избегает зрительного контакта.

"Пятый признак того, что кошка несчастна чем-то или очень хочет сбежать от ситуации, заключается в том, что она, как правило, отводит взгляд", — говорится в видео.

6. Отказ от еды

Внезапный отказ от корма — тревожный сигнал.

"Когда кошка находится в стрессовом состоянии или чувствует себя плохо, она отказывается от еды", — подчеркнула Сара Вутен.

Ветеринар подчеркивает, что причина может быть как эмоциональной, так и медицинской.

7. Рвота

Частая рвота также может свидетельствовать о стрессе или проблемах со здоровьем.

"Поэтому, если вы заметили, что ваша кошка чаще рвет, это может быть стрессом или чем-то, что вызывает у нее тошноту", — утверждает она.

В таком случае важно не медлить с консультацией специалиста.

8. Наежившийся мех

Когда кот наеживает шерсть или хвост, он пытается выглядеть больше из-за страха.

"Это означает, что кошка пытается выглядеть больше, потому что что-то ее напугало", - добавила она.

9. Чрезмерное вылизывание или выпадение шерсти

Чрезмерный груминг может быть реакцией на стресс.

"В ветеринарной медицине мы называем это "барберинг". Это происходит, когда кошка переживает стресс из-за чего-то и сгоняет его на своей шерсти", - сказала она в видео.

По словам эксперта, в таких случаях появляются проплешины:

"Она вырывает шерсть и образует большие проплешины".

10. Несоответствующие испражнения

Последний признак — и один из самых часто неправильно трактованных — проблемы с лотком.

"Когда кошка мочится или испражняется где-то в другом месте, а не в лотке, она пытается вам что-то сообщить", — заключает Сара Вутер.

Такой сигнал не стоит игнорировать, ведь он может свидетельствовать как о сильном стрессе, так и о проблемах со здоровьем.

Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошка кошки домашние питомцы домашние животные коты
