  Дом и уют

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех букв

Юрий Берендий
11 февраля 2026, 03:03
Кошки не умеют прощать "по-человечески", но их доверие вполне реально вернуть, если знать сигналы их стресса и действовать по советам ветеринаров.
Как правильно извиниться перед котом - как успокоить кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

  • Почему кот обижается
  • Какие признаки стресса у кошек
  • Как успокоить кота

Кошки способны обижаться не хуже людей, и неправильная реакция владельца может только ухудшить ситуацию. Ветеринары проекта "Cats" в видео на YouTube объяснили, как понять эмоции животного и вернуть его доверие без стресса.

Главред выяснил, как извиниться перед котом.

Как понять, что кот обиделся

По словам ветеринара Сары Вутен, кошки всегда сигнализируют о своем дискомфорте через поведение и язык тела.

"Рычание, шипение, кусание, удары лапой, прижатые уши, расширенные зрачки. Кошка может прятаться от вас, а если она не может спрятаться, то будет пытаться выглядеть как можно меньше и отворачивать от вас взгляд", — объясняет эксперт.

Такие реакции означают, что кошка недовольна ситуацией и пытается убежать или защитить себя.

Что чаще всего расстраивает кошек

Эксперты отмечают, что даже мелкие изменения могут вызвать у кота сильный стресс.

"Некоторые вещи могут расстроить кошек, например, любые изменения в распорядке дня, появление новых людей или домашних животных в доме", — отмечает Сара Вутен.

Также кошек могут раздражать:

  • смена наполнителя или места кошачьего туалета;
  • новый корм;
  • вторжение в личное пространство во время еды или отдыха;
  • поездки к ветеринару, грумеру или в гостиницу для животных.

"Кошки привязываются к своим местам. Они любят знать, когда чего ожидать, где ожидать", — объясняет ветеринар.

Как помириться с котом

Прежде чем пытаться "извиниться", важно понять причину стресса.

"Первое, что нужно сделать, — это снова попытаться выяснить, что именно его расстраивает", — советует Сара Вутен.

Эксперт рекомендует посмотреть на ситуацию с точки зрения кота и попытаться изменить среду так, чтобы она стала для него более комфортной.

Что успокаивает кота

Одно из самых распространенных ошибок — попытка сразу взять кота на руки или успокоить силой.

"Самое важное — предоставить ей пространство, где она сможет расслабиться в одиночестве, без вмешательства других людей или животных. Также можно поговорить с ветеринаром об успокаивающих средствах. Это могут быть средства, которые вам могут выдать без рецепта или выписать, чтобы уменьшить тревожность вашей кошки по поводу происходящего. Если вы заметили, что кошка расстроена из-за изменений в режиме дня, например, из-за гостей на праздники или ремонта в доме, постарайтесь как можно больше придерживаться привычного режима и используйте успокаивающие средства, такие как Feel-Away — спрей с феромонами, который помогает кошкам успокоиться", — объясняет ветеринар.

Это может быть любое безопасное место: укрытие, лежанка, гамак или пространство под кроватью.

"Если они могут уйти и побыть в одиночестве несколько часов в спокойном безопасном месте, часто эти кошки самостоятельно регулируют свои эмоции", — отмечает эксперт.

Секретная формула CAT, которую знают единицы

"Недавно было проведено исследование, которое показало, что кошки имеют более низкий уровень агрессии и меньше проблем в отношениях с людьми, если мы позволяем кошке устанавливать условия. Существует простой акроним. Он очень прост. Это CAT (C-A-T). C позволяет кошке самостоятельно решать, хочет ли она взаимодействовать с вами, и дает ей возможность контролировать ситуацию. "C" позволяет кошке самостоятельно решать, хочет ли она взаимодействовать с вами", — объясняет Сара Вутен.

"A" означает внимательное наблюдение за языком тела, а "T" — осторожное прикосновение только в тех местах, которые кошка любит.

"Прикасайтесь к ее любимым местам, обычно это область головы, но только после того, как вы позволили ей подойти к вам", — добавляет ветеринар.

Как кот показывает, что простил вас

Когда кошка снова доверяет, ее поведение меняется.

"Часто кошки дают понять, что простили вас, терясь о вас или бунтуя, то есть наклоняя голову и стуча вас головой", — говорит эксперт.

К признакам примирения также относятся мурлыканье, потирание лапками, игривость и желание контакта.

Об источнике: YouTube канал "Cats"

Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. Канал имеет около 268 000 подписчиков.

