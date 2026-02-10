"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

Пассажиров ждет романтическое путешествие в новеньком люкс-вагоне.

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных / коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

Путешествие продлится чуть более 2 часов

Билеты на "Романтический экспресс" можно приобрести в приложении "УЗ"

Государственная компания "Укрзализныця" запускает "Романтический экспресс" ко Дню влюбленных. Специальные поезда будут курсировать 14 и 15 февраля два раза в день. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Пассажиров ждет романтическое путешествие под настоящим паровозом, в новеньком люкс-вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и заканчиваться на Центральных вокзалах городов.

Романтические экспрессы будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день:

Киев – в 14:45 и 19:10;

Львов – в 15:30 и 19:00.

Билеты на "Романтический экспресс" уже можно приобрести в приложении "УЗ". А для защитников и защитниц они уже доступны в приложении "Армия+". С этими билетами в купе их будут ждать подарки.

Для того, чтобы найти билет, нужно выбрать маршрут в Киеве: Киев-Пассажирский – Киев-Романтический. А во Львове: Львов – Львов-Романтический.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

