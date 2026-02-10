"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

Кратко:
- Путешествие продлится чуть более 2 часов
- Билеты на "Романтический экспресс" можно приобрести в приложении "УЗ"
Государственная компания "Укрзализныця" запускает "Романтический экспресс" ко Дню влюбленных. Специальные поезда будут курсировать 14 и 15 февраля два раза в день. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
"Пассажиров ждет романтическое путешествие под настоящим паровозом, в новеньком люкс-вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и заканчиваться на Центральных вокзалах городов.
Романтические экспрессы будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день:
- Киев – в 14:45 и 19:10;
- Львов – в 15:30 и 19:00.
Билеты на "Романтический экспресс" уже можно приобрести в приложении "УЗ". А для защитников и защитниц они уже доступны в приложении "Армия+". С этими билетами в купе их будут ждать подарки.
Для того, чтобы найти билет, нужно выбрать маршрут в Киеве: Киев-Пассажирский – Киев-Романтический. А во Львове: Львов – Львов-Романтический.
Последние новости "Укрзализныци"
Напомним, Главред писал , что Укрзализныця ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.
Накануне сообщалось, что 22 декабря 2025 года недалеко от Коростеня Житомирской области грузовой поезд, сошедший с рельсов, был атакован российским БПЛА типа Shahed.
Ранее стало известно, что в новом графике движения на 2026 год Укрзализныця впервые ввела тактовое движение между Киевом и Львовом. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглый год с несколькими исключениями для "внепикового" периода.
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
