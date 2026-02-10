Укр
"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

Виталий Кирсанов
10 февраля 2026, 20:15
Пассажиров ждет романтическое путешествие в новеньком люкс-вагоне.
"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных
"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных / коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

Кратко:

  • Путешествие продлится чуть более 2 часов
  • Билеты на "Романтический экспресс" можно приобрести в приложении "УЗ"

Государственная компания "Укрзализныця" запускает "Романтический экспресс" ко Дню влюбленных. Специальные поезда будут курсировать 14 и 15 февраля два раза в день. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Пассажиров ждет романтическое путешествие под настоящим паровозом, в новеньком люкс-вагоне, в купе на двоих под романтическую музыку", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что путешествие продлится чуть более 2 часов и будет начинаться и заканчиваться на Центральных вокзалах городов.

Романтические экспрессы будут курсировать 14 и 15 февраля дважды в день:

  • Киев – в 14:45 и 19:10;
  • Львов – в 15:30 и 19:00.

Билеты на "Романтический экспресс" уже можно приобрести в приложении "УЗ". А для защитников и защитниц они уже доступны в приложении "Армия+". С этими билетами в купе их будут ждать подарки.

Для того, чтобы найти билет, нужно выбрать маршрут в Киеве: Киев-Пассажирский – Киев-Романтический. А во Львове: Львов – Львов-Романтический.

Последние новости "Укрзализныци"

Напомним, Главред писал , что Укрзализныця ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.

Накануне сообщалось, что 22 декабря 2025 года недалеко от Коростеня Житомирской области грузовой поезд, сошедший с рельсов, был атакован российским БПЛА типа Shahed.

Ранее стало известно, что в новом графике движения на 2026 год Укрзализныця впервые ввела тактовое движение между Киевом и Львовом. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглый год с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

