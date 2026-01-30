Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

Анна Косик
30 января 2026, 11:54
79
В компании объяснили, почему приняли такое решение и какие есть альтернативные способы перемещения.
поезд, атака РФ на трассе Богуслав-Петропавловка
Укрзализныця ввела новые ограничения из-за ситуации с безопасностью между двумя городами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Основное:

  • Между Днепром и Запорожьем ограничено движение поездов
  • Вместо поездов на отдельных участках будут курсировать подменные автобусы
  • Враг хочет выбить логистические пути Украины

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины - Днепром и Запорожьем. Как сообщили в компании, причиной такого решения стало то, что страна-агрессор Россия атакует железнодорожную инфраструктуру и вражеские дроны фиксируют возле маршрутов курсирования поездов.

На этом участке железной дороги повреждена инфраструктура, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

видео дня

"Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем", - говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что пассажирам следует внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

"Укрзализныця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов по привычному маршруту после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе", - добавили представители компании.

Противник бросил силы на удары по логистике

Советник министра обороны, эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестов в Facebook сообщил, что на участке Богуслав-Петропавловка также фиксируются удары российских БПЛА на Старлинках.

"За сутки там десятки ударов, в том числе по автобусу, который перевозил людей (чудом все остались живы). Все это Рубикон показывает на своих кагалах. Министерство обороны Украины реагирует мгновенно, и министр лично взял под контроль эту проблему... Тактика выбивания путей логистики — это классический метод работы нашего противника", — подчеркнул он.

Зачем Россия атакует украинские поезда

Главред писал, что по словам вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры Алексея Кулебы, российские оккупанты резко усилили удары по железнодорожной сети Украины, превращая поезда и машинистов в цели.

Москва преследует три стратегические цели: разрушить логистику на юге и блокировать путь товаров к портам, нарушить сообщение в приграничных регионах — Черниговской и Сумской областях, а также "уничтожить все" на Донбассе, где железная дорога обеспечивает промышленные перевозки.

Последние новости Укрзализныци

Напомним, Главред писал , что Укрзализныця ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.

Накануне сообщалось, что 22 декабря 2025 года недалеко от Коростеня Житомирской области грузовой поезд, сошедший с рельсов, был атакован российским БПЛА типа Shahed.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что в новом графике движения на 2026 год Укрзализныця впервые ввела тактовое движение между Киевом и Львовом. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглый год с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Больше новостей:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра новости Запорожья Укрзализныця Укрзализныця новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:16Украина
В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:19Мир
В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:56Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

В Украине могут приостановить обучение: в МОН дали новые рекомендации

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Последние новости

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

Реклама
11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

11:53

Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

11:39

Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

11:22

"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

11:06

РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

10:59

Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

10:56

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

10:26

На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

10:24

Предательница Елка вышла замуж за украинского "Холостяка" - деталиВидео

10:24

Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

Реклама
10:23

Прямых договоренностей с РФ не было: Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

10:05

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

Реклама
01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять