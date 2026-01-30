В компании объяснили, почему приняли такое решение и какие есть альтернативные способы перемещения.

Укрзализныця ввела новые ограничения из-за ситуации с безопасностью между двумя городами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/Ukrzaliznytsia

Основное:

Между Днепром и Запорожьем ограничено движение поездов

Вместо поездов на отдельных участках будут курсировать подменные автобусы

Враг хочет выбить логистические пути Украины

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины - Днепром и Запорожьем. Как сообщили в компании, причиной такого решения стало то, что страна-агрессор Россия атакует железнодорожную инфраструктуру и вражеские дроны фиксируют возле маршрутов курсирования поездов.

На этом участке железной дороги повреждена инфраструктура, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

"Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы: пассажиры поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье до станций Синельниково и Запорожье уже в пути более безопасным объездным путем", - говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что пассажирам следует внимательно слушать объявления на вокзалах и информацию от поездных бригад, а также обращать внимание на push-уведомления в приложении УЗ.

"Укрзализныця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов по привычному маршруту после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе", - добавили представители компании.

Противник бросил силы на удары по логистике

Советник министра обороны, эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестов в Facebook сообщил, что на участке Богуслав-Петропавловка также фиксируются удары российских БПЛА на Старлинках.

"За сутки там десятки ударов, в том числе по автобусу, который перевозил людей (чудом все остались живы). Все это Рубикон показывает на своих кагалах. Министерство обороны Украины реагирует мгновенно, и министр лично взял под контроль эту проблему... Тактика выбивания путей логистики — это классический метод работы нашего противника", — подчеркнул он.

Зачем Россия атакует украинские поезда

Главред писал, что по словам вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры Алексея Кулебы, российские оккупанты резко усилили удары по железнодорожной сети Украины, превращая поезда и машинистов в цели.

Москва преследует три стратегические цели: разрушить логистику на юге и блокировать путь товаров к портам, нарушить сообщение в приграничных регионах — Черниговской и Сумской областях, а также "уничтожить все" на Донбассе, где железная дорога обеспечивает промышленные перевозки.

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

