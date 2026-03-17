Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

Анна Ярославская
17 марта 2026, 10:54
"Бабушкин" способ заставит помидоры расти быстрее и давать больше плодов.
Что кинуть в лунку при посадке томатов, чтобы они сразу пошли в рост

Вы узнаете:

  • Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая
  • Чем полезен крахмал и сахар для помидоров

Если вы хотите, чтобы томаты росли крепкими, быстро приживались и давали щедрый урожай, опытные дачники советуют обратить внимание не только на уход, но и на то, что класть в лунку при посадке.

Существует проверенный народный метод, который помогает стимулировать рост рассады и увеличить урожайность с помощью специальной смеси. При этом не потребуется никаких дорогих удобрений и сложных схем - все ингредиенты для приготовления подкормки найдутся у каждого дома.

Натуральный, "бабушкин" метод раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

Садовод утверждает, что всего одна чайная ложка натуральной смеси, добавленная в лунку при посадке, гарантирует 100% приживаемость рассады, её активный рост, пышное цветение и обильный ранний урожай, а также повышает иммунитет растений.

Как приготовить натуральную подкормку

Ингредиенты:

Крахмал (1 столовая ложка). Это мощное питание, стимулятор роста и раннего цветения, увеличивает количество цветков и завязей, защищает от грибков и вредителей.

Горчица (1 столовая ложка). Натуральный стимулятор роста, укрепляет стебли, содержит витамины (B, A), фосфор, кальций. Отпугивает вредителей, уничтожает бактерии и грибки, предотвращает фитофтору.

Горох (1 столовая ложка). Обеспечивает медленное и продолжительное питание растения на протяжении всего сезона благодаря постепенному разложению.

Сахар (1 чайная ложка). Глюкоза является строительным материалом и источником энергии для растений, способствует быстрому наращиванию корневой и зеленой массы. Также помогает ферментации гороха, обеспечивая длительное питание.

Все ингредиенты нужно перемешать и добавить в каждую лунку по одной чайной ложке. Сверху смесь слегка присыпается землей, затем высаживается растение.

Чем полезная такая подкормка:

  1. Помогает рассаде легко перенести стресс после пересадки, способствует немедленному активному росту зеленой и корневой массы.
  2. Стимулирует обильное цветение, предотвращает опадание завязей и цветков, что приводит к значительному увеличению количества и раннему созреванию плодов.
  3. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям (резкие перепады температуры, дожди), а также защищает от болезней (например, фитофторы, вершинной гнили) и вредителей.
  4. Содержит множество питательных микро- и макроэлементов, витаминов, минералов и аминокислот, обеспечивая растение питанием на протяжении всего сезона, что исключает необходимость дополнительных подкормок.
  5. Способствует улучшению качества почвы, делая её более плодородной.

Подкормка подходит для томатов, перцев, огурцов и других растений.

Видимые результаты можно будет заметить уже через несколько дней - рассада моментально трогается в рост, а через неделю уже будет заметно активное цветение.

Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке томатов:

Ранее Главред писал, что делать, если рассада вытягивается - названы основные ошибки при выращивании рассады.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

Угрозы Ирана и путь к прекращению войн: Зеленский сделал ряд важных заявлений

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед ЕвровидениемВидео

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

Григорий Решетник остался сам - что произошло

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанскогомнение

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работникиФотоВидео

"У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о НетаньяхуВидео

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 49 с

Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многихВидео

Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

Никита Пресняков обнищал: его отец-путинист слил правду о состоянии сына

"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

"Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухниВидео

Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

