Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

"Бабушкин" способ заставит помидоры расти быстрее и давать больше плодов.

Что кинуть в лунку при посадке томатов, чтобы они сразу пошли в рост

Вы узнаете:

Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая

Чем полезен крахмал и сахар для помидоров

Если вы хотите, чтобы томаты росли крепкими, быстро приживались и давали щедрый урожай, опытные дачники советуют обратить внимание не только на уход, но и на то, что класть в лунку при посадке.

Существует проверенный народный метод, который помогает стимулировать рост рассады и увеличить урожайность с помощью специальной смеси. При этом не потребуется никаких дорогих удобрений и сложных схем - все ингредиенты для приготовления подкормки найдутся у каждого дома.

Натуральный, "бабушкин" метод раскрыли на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

Садовод утверждает, что всего одна чайная ложка натуральной смеси, добавленная в лунку при посадке, гарантирует 100% приживаемость рассады, её активный рост, пышное цветение и обильный ранний урожай, а также повышает иммунитет растений.

Как приготовить натуральную подкормку

Ингредиенты:

Крахмал (1 столовая ложка). Это мощное питание, стимулятор роста и раннего цветения, увеличивает количество цветков и завязей, защищает от грибков и вредителей.

Горчица (1 столовая ложка). Натуральный стимулятор роста, укрепляет стебли, содержит витамины (B, A), фосфор, кальций. Отпугивает вредителей, уничтожает бактерии и грибки, предотвращает фитофтору.

Горох (1 столовая ложка). Обеспечивает медленное и продолжительное питание растения на протяжении всего сезона благодаря постепенному разложению.

Сахар (1 чайная ложка). Глюкоза является строительным материалом и источником энергии для растений, способствует быстрому наращиванию корневой и зеленой массы. Также помогает ферментации гороха, обеспечивая длительное питание.

Все ингредиенты нужно перемешать и добавить в каждую лунку по одной чайной ложке. Сверху смесь слегка присыпается землей, затем высаживается растение.

Чем полезная такая подкормка:

Помогает рассаде легко перенести стресс после пересадки, способствует немедленному активному росту зеленой и корневой массы. Стимулирует обильное цветение, предотвращает опадание завязей и цветков, что приводит к значительному увеличению количества и раннему созреванию плодов. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям (резкие перепады температуры, дожди), а также защищает от болезней (например, фитофторы, вершинной гнили) и вредителей. Содержит множество питательных микро- и макроэлементов, витаминов, минералов и аминокислот, обеспечивая растение питанием на протяжении всего сезона, что исключает необходимость дополнительных подкормок. Способствует улучшению качества почвы, делая её более плодородной.

Подкормка подходит для томатов, перцев, огурцов и других растений.

Видимые результаты можно будет заметить уже через несколько дней - рассада моментально трогается в рост, а через неделю уже будет заметно активное цветение.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

