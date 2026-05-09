Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2026, 17:51
В Луцке будет самая холодная погода. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 10 мая / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 10 мая
  • Где температура воздуха опустится до +5 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 10 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: ventusky

Погода 10 мая

В Украине 10 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в центральных, Киевской, Сумской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, на крайнем западе страны 5-10° тепла; днем 13-18°, на востоке и юго-востоке 21-26°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +5

По данным meteoprog, 10 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +5...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Погода 10 мая в Киеве

В Киеве 10 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 13-18°; в Киеве ночью и днем 13-15°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: meteoprog

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

