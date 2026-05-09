Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Юрий Берендий
9 мая 2026, 12:53
Ультиматум Кремля о выводе украинских войск из неоккупированной части Донбасса является попыткой создать плацдарм для дальнейшего наступления, отмечают в ISW.
Мирные переговоры — Кремль выдвинул новое условие для мира / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Ультиматум Ушакова является попыткой склонить Украину к уступкам
  • Темпы продвижения армии РФ существенно замедлились в 2026 году
  • Потери оккупантов начали превышать темпы мобилизации в России

Кремль требует от украинских войск вывода войск с остальной территории Донецкой области в качестве предварительного условия для прекращения огня — это боевая цель, которой российские войска до сих пор не смогли достичь. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ пока не имеет смысла, поскольку, по его словам, Украина должна сделать "серьезный шаг" — вывести свои войска из неоккупированной части Донецкой области. Только после этого Россия якобы готова прекратить боевые действия и продолжить мирные переговоры.

"Кремль уже давно выдвигает требование относительно неоккупированного Донбасса как предварительное условие для введения перемирия или достижения мирного урегулирования в Украине. Отдача остальных неоккупированных Донецкой и Луганской областей предоставила бы России контроль над "крепостным поясом" Украины — рядом укрепленных городов, которые с 2014 года служат основой обороны Украины в этом регионе", — говорится в отчете.

Аналитики обращают внимание, что такое требование Кремля не предусматривает никаких гарантий заключения мирного соглашения между сторонами. По их мнению, Россия фактически требует территории, которая может стать плацдармом для новой наступательной операции против менее укрепленных украинских позиций в удобный для нее момент во время переговорного процесса.

Отмечается, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин и другие представители российского руководства начали активнее продвигать требования о передаче Украине территорий, которые РФ даже не контролирует, в частности остальной неоккупированной части Донецкой области, еще в начале 2025 года, когда ситуация на фронте была более выгодной для российских войск, чем весной 2026 года.

"С тех пор украинские войска увеличивают экономические, человеческие и материальные затраты России на войну. С начала 2026 года украинские силы постоянно увеличивали дальность, объем и интенсивность своих ударов по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам, чтобы воспользоваться неспособностью Кремля защититься от украинских ударов", — отмечают в ISW.

В ISW отметили, что в начале 2026 года украинские силы существенно активизировали удары средней дальности по российской логистике, технике и личному составу, что негативно повлияло на способность РФ вести наступательные действия. В результате темпы продвижения российских войск замедлились до среднего показателя 2,9 квадратных километра в сутки в течение первых четырех месяцев 2026 года, а в апреле российская армия даже понесла чистые территориальные потери.

В то же время российские войска сталкиваются с ростом потерь, которые в конце 2025 года и в начале 2026-го уже превысили темпы набора новых военных в армию РФ.

Аналитики ISW ранее также обращали внимание, что Кремль пытается создать для участников переговоров ложное ощущение срочности, чтобы склонить Украину к уступкам в отношении неоккупированной части Донбасса, которую российские силы так и не смогли захватить военным путем.

"Ушаков, вероятно, сейчас пытается оправдать отказ Кремля участвовать в переговорах, которые не соответствуют давним требованиям Кремля, хотя стагнация результатов России на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения значительных политических уступок. Украинские силы могут и будут продолжать наносить большие потери российским войскам, проводящим наступательные операции в Украине, в частности против "крепостного пояса", в рамках продолжающейся весенне-летней наступательной операции 2026 года, которая до сих пор не принесла значительных оперативных успехов", — подытоживается в отчете.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда откроется новое "окно" для переговоров — мнение эксперта

Как писал Главред, Украина через международные каналы ищет возможности для переговоров со страной-агрессором Россией и с помощью посредников расширяет дипломатические контакты. В то же время, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, ключевое влияние на переговорные позиции с РФ оказывают именно Силы обороны Украины.

Он также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальному переговорному процессу, то следующая возможность для этого может появиться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

"Это дополнительное окно возможностей осенью, когда, вероятно, Трамп может принять более активное участие перед выборами в Конгресс. Если этого не произойдет, то это переход в очень сложную зиму, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — отметил Чаленко в эфире Espreso.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время общения с российскими пропагандистами помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить участие в трехстороннем переговорном формате по Украине, если процесс и в дальнейшем будет оставаться безрезультатным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

