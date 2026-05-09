На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

Инна Ковенько
9 мая 2026, 12:19
Погода будет умеренной, но удобной для прогулок и работы на открытом воздухе.
Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно 10 мая
  • Как изменится погода в Ровенской области ночью
  • Ожидаются ли в регионе осадки

В воскресенье, 10 мая, в Ровенской области прогнозируют умеренно теплую погоду. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков.

Ночью и утром возможен слабый туман. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Ровенской области 10 мая

В ночные часы температура по территории области составит от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Ровно 10 мая

В Ровно ночью температура будет колебаться от +5 до +7 градусов. В дневные часы синоптики прогнозируют +15…+17 градусов.

Погода в Украине на выходных — прогноз

Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в ближайшее время станет более прохладной.

"9-10 мая через нашу территорию будут проходить атмосферные фронты, поэтому практически повсеместно ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В воскресенье на западе — без осадков", — добавила она.

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине начнет ухудшаться. В эти выходные уже ожидается понижение температуры воздуха в большинстве регионов.

Погода в Тернопольской области на выходных, 9 и 10 мая, будет преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди

В Житомирской области выходные 9–10 мая пройдут под знаком прохлады и высокой пожарной опасности. Ночами температура будет опускаться до 5 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться максимум до 22 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
прогноз погоды новости Ровно Погода в Ровно
