Цены на молодой овощ упали на 15%, но есть нюанс — что происходит на рынке

На украинских рынках наблюдаются значительные колебания цен на сезонные овощи.

https://glavred.info/ukraine/ceny-na-molodoy-ovoshch-upali-na-15-no-est-nyuans-chto-proishodit-na-rynke-10763228.html Ссылка скопирована

Цены на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Молодой картофель подешевел в среднем до 85 грн/кг

Импортный картофель подешевел с 60 до 40 грн/кг

Молодая капуста подорожала на 40%

В Украине за неделю изменились цены на овощи. Средняя стоимость молодого картофеля снизилась со 100 до 85 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные на сайте Столичного рынка.

Средняя цена на молодой картофель снизилась примерно на 15% — со 100 до 85 грн/кг. В то же время накануне продукция украинских производителей стоила около 80 грн/кг, поэтому сейчас цена несколько выросла. Вероятно, это краткосрочное колебание, вызванное высоким спросом или быстрым исчерпанием имеющихся партий товара.

видео дня

Импортный молодой картофель подешевел существеннее. Его стоимость снизилась с 60 до 40 грн/кг

Картофель прошлогоднего урожая в Украине остается стабильным. Овощ реализуется в среднем по 9 грн/кг.

Ситуация с другими популярными овощами остается неоднородной. Цены на ровенский огурец, по сравнению с четвергом, подскочили с 40 до 55 грн/кг. Несмотря на подорожание, он все равно стоит значительно меньше, чем неделю назад, когда его отпускали по 73 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Молодая капуста демонстрирует наиболее стабильный рост. Начиная с 1 мая, белокочанная капуста украинского производства подорожала на 40% — с 45 до 63 грн/кг.

Какие продукты могут подешеветь в мае - мнение эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что сейчас появление украинских тепличных овощей способствует постепенному удешевлению продукции. Эта тенденция, по его прогнозу, будет усиливаться в течение мая благодаря росту предложения на рынке.

Больше всего цены могут снизиться на овощи и яйца. Марчук считает, что их стоимость может упасть примерно на 7-10%.

В то же время цены на мясо, по его мнению, существенно не изменятся. Возможны колебания в пределах 2-3%, которые не окажут значительного влияния на рынок.

Молочные продукты могут временно подорожать. Однако с началом лета ожидается постепенное удешевление этой категории продукции.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине дешевеет тепличный огурец из-за избытка предложения и слабого спроса. По состоянию на 8 мая производители продают огурцы по 30-60 грн/кг.

Также выросли цены на прошлогоднюю морковь. Сейчас овощ продается по 9-16 грн/кг, что примерно на 22% дороже, чем в конце прошлой недели.

Как сообщал Главред, куриные яйца на этой неделе подешевели. По данным Минфина, по состоянию на 7 мая цены на яйца снизились в среднем на несколько гривен по сравнению с апрелем.

Читайте также:

Об источнике: Столичный рынок Столичный рынок — один из крупнейших продовольственных рынков Киева, специализирующийся на продаже продуктов питания, в том числе мяса, рыбы, овощей, фруктов, молочных продуктов и бакалеи. Рынок объединяет многочисленных поставщиков и фермеров из разных регионов Украины, предлагая широкий ассортимент товаров как для оптовых, так и для розничных покупателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред