Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

За последнее время продукт подорожал как минимум на 15–18 %.

В Украине резко выросли цены на скумбрию, сельдь и лосось

Кратко:

Подорожали скумбрия, сельдь, лососевые и осетровые виды

Основные причины — импортная зависимость и рост логистических расходов

В среднем рыба подорожала на 15–18%

В Украине стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды. Об этом в комментарии УНИАН рассказал экономист Олег Пендзин.

По словам эксперта, большая часть рыбы, которая продается в Украине, является импортной, поэтому ее цена напрямую зависит от логистики, валютного курса и стоимости энергоресурсов.

"Логистика резко подорожала из-за удорожания горюче-смазочных материалов, а также падения курса гривны по отношению к доллару", — пояснил Пендзин.

Он подчеркнул, что ключевым фактором является подорожание дизельного топлива, которое активно используется в грузовых перевозках. По его словам, стоимость литра дизеля существенно выросла за короткий промежуток времени, что напрямую повлияло на цену доставки продуктов.

Дополнительным фактором является отсутствие промышленного вылова морской рыбы в Украине. Основные объемы поставок поступают из Европы, преимущественно в виде замороженной продукции.

Ранее часть свежей рыбы доставлялась авиатранспортом, однако сейчас этот вариант почти не используется. Из-за этого возросла зависимость от наземной логистики с холодильным оборудованием, что требует дополнительных затрат на электроэнергию.

Насколько подорожала рыба

Экономист отмечает, что точные цифры меняются в зависимости от региона и рынка, однако общая тенденция однозначна — рост цен.

"Мы просто говорим, например, что за последнее время рыба подскочила в цене как минимум на 15–18%", — пояснил Пендзин.

Он также отметил, что стоимость продукции в Украине неравномерна. По его словам, в крупных городах цены обычно выше из-за большей покупательной способности населения и дополнительных логистических расходов.

По данным Минфина, в торговых сетях цены на отдельные виды рыбы уже достигли:

скумбрия — 310,55 грн/кг;

сельдь — в среднем около 235 грн/кг;

живой карп — примерно 265 грн/кг.

Эксперт предупредил, что делать точные прогнозы относительно дальнейшей динамики цен сложно из-за зависимости от внешних факторов.

Какие продукты могут подешеветь в мае - прогноз эксперта

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что уже сейчас появление украинских тепличных и полевых овощей способствует постепенному удешевлению продукции. Эта тенденция, по его прогнозу, будет усиливаться в течение мая благодаря росту предложения на рынке.

Наибольшее снижение цен ожидается на овощи и яйца. По оценкам Марчука, их стоимость может снизиться примерно на 7-10%.

Цены на мясо, по прогнозу эксперта, существенно не изменятся. Возможны лишь незначительные колебания в пределах 2-3%, которые не окажут значительного влияния на рынок. Молочные продукты могут временно подорожать — примерно до 5%. Вместе с тем с началом лета ожидается постепенное удешевление этой категории продукции.

Как сообщал Главред, в Украине подешевели некоторые овощи, в частности молодой картофель, баклажаны и помидоры, как украинского, так и импортного производства. Молодой картофель украинского производства подешевел почти на 30%.

Также третью неделю подряд снижается стоимость огурцов. Тепличные хозяйства реализуют огурцы по цене 40-70 грн за килограмм.

Кроме того, выросли цены на гречку. Стоимость крупы поднялась примерно до 75 грн/кг против около 54 грн в марте.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

