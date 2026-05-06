Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

Анна Косик
6 мая 2026, 11:26
Украинцам планируют предоставлять доступ к управлению транспортными средствами постепенно.
В Украине намерены пересмотреть возрастные ограничения на управление транспортными средствами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • В Украине могут реформировать дорожное законодательство
  • Украинцы смогут получить водительское удостоверение с 15 лет
  • Цифровой формат удостоверения будет приравнен к бумажному аналогу

В Украине планируют провести реформу дорожного законодательства, которая является частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На сайте Верховной Рады уже зарегистрирован соответствующий законопроект№15200.

Он предусматривает изменение системы допуска к управлению транспортными средствами. В Украине появятся новые категории, состоится цифровизация документов, а также будут пересмотрены возрастные условия.

Какие новые категории появятся в Украине

Для мопедов и легких квадроциклов (до 45 км/ч) будет введена категория АМ. Для мотоциклов мощностью до 35 кВт в качестве промежуточного этапа введут категорию А2. Кроме того, будут уточнены требования к категориям B, C, D.

Как право на управление транспортным средством будет зависеть от возраста

Согласно законопроекту, в Украине планируют руководствоваться принципом постепенного доступа к управлению транспортными средствами. Подростки уже с 15 лет смогут получить право на управление мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами.

Категории B и BE будут доступны украинцам с 17 лет. Но будет важное условие: управлять транспортным средством несовершеннолетние смогут только в сопровождении опытного водителя, имеющего стаж не менее двух лет.

При наличии не менее двух лет стажа по категории A2 после 20 лет граждане смогут управлять мощными мотоциклами категории А. Без предварительного стажа прямой доступ к этой категории будет после 24 лет.

Право на управление транспортом категорий D и DE предлагают предоставлять с 24 лет, или же с 21 года, если водитель имеет соответствующую профессиональную подготовку.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Инфографика: Главред

Как изменятся требования к восстановлению водительского удостоверения

После лишения прав водителям придется повторно сдавать экзамены и проходить медосмотр. В случае длительного перерыва украинцев хотят обязать сдавать экзамены заново.

Также реформа предусматривает юридическое закрепление электронных водительских документов: водительское удостоверение и техпаспорт можно будет использовать в цифровом формате без бумажных аналогов, электронные документы будут иметь такую же силу, как и физические.

Будут ли забирать подержанные авто у украинцев после техосмотра

Главред писал, что по словам адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, в Украине подход к техническому состоянию автомобилей существенно отличается от европейского, особенно когда речь идет о подержанных машинах или транспорте с неисправностями.

Несмотря на распространенные опасения водителей, сам возраст авто или несоответствие современным экостандартам не означает автоматического запрета на его использование. Даже если автомобиль не соответствует экологическим стандартам уровня Евро-5, это само по себе не является основанием для его снятия с эксплуатации после обязательного техосмотра.

Водительские удостоверения в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ВРУ рассматривали законопроект, который предусматривал введение новых сроков действия водительских удостоверений — от 10 до 15 лет в зависимости от категории транспортного средства. Однако его отозвали.

Ранее стало известно, что в Украине рассматривали внесение изменений в правила получения водительского удостоверения. Ключевое изменение — увеличение интервалов между попытками в случае неудачной сдачи экзамена.

Накануне сообщалось, что при обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.


Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:26Экономика
Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:20Украина
"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

10:16Война
