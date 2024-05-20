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Нужен ли военный билет для получения водительского удостоверения: ответ МВД

Мария Николишин
20 мая 2024, 13:07
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Для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.
Нужен ли военный билет для получения водительского удостоверения: ответ МВД
Пакет документов для получения водительского удостоверения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации, однако, сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в привычном режиме. То есть пакет документов остается неизменным, сообщили в пресс-службе МВД.

"При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа", - говорится в сообщении.

Там также ответили на вопрос, какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения.

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"При обращении в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов: паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), имеющееся водительское удостоверение", - отмечается в МВД.

В то же время, при осуществлении перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи, в сервисный центр МВД подаются документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Напомним, для получения услуг, необходимо осуществить предварительную запись: онлайн или в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД. Оформление договора купли-продажи также доступно онлайн в приложении "Дія". Обмен водительского удостоверения - в Кабинете водителя и в "Дії".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно?

Ранее сообщалось, что мобилизация военнообязанных граждан с 25-летнего возраста позволит привлечь в ряды Силы обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных. Соответствующий закон уже подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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