Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

В Украине мобилизационный ресурс около 5 млн человек, напомнил Владислав Селезнев.

https://glavred.info/ukraine/polumillionnaya-mobilizaciya-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-naschet-prizyva-v-armiyu-10563080.html Ссылка скопирована

Названо вероятное число военнобязанных, которых могут мобилизовать / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

В Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Есть оценочные суждения, что в Украине мобилизационный ресурс около 5 млн человек", — сказал он в комментарии ТСН.ua.

При этом он напомнил заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что потребность в призыве в ряды ВСУ составляет 500 тысяч.

видео дня

"Получается, что мобилизован может быть каждый 10-й для улучшения ситуации на фронте. Учитывая, что другой цифры нет, то следует ориентироваться на такие", - пояснил военный эксперт.

Селезнев также добавил, что сведения о мобилизационном процессе скрыты, поэтому и в Украине об истинных цифрах говорить достаточно сложно.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред