Закон о мобилизации официально опубликован: вступит в силу через месяц

17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождение военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

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Закон о мобилизации опубликован в газете "Голос Украины" / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

17 апреля 2024 года закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании украинского парламента "Голос Украины", сообщает агентство "Интерфакс-Украины".

Исходя из первого пункта переходных положений, закон №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" вступит в силу 17 мая 2024 ‒ то бишь через месяц после его публикации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Напомним, ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины утвердил окончательный вариант положений военно-транспортной обязанности в законопроекте о мобилизации. МВД предоставит для ТЦК сведения о зарегистрированных транспортных средствах, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ.

Кроме этого, из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал данный законопроект.

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