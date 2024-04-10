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Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2024, 14:07обновлено 10 апреля, 15:11
В Минобороны говорит, что нужно решить задачи по усовершенствованию учета требований военного состояния основ административной и уголовной ответственности.
Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию
Кабмин хочет серьезно ужесточить мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вместе с законопроектом об усилении процессов мобилизации украинский парламент в ближайшее время должен рассмотреть правительственный законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения.

Этот законопроект является дополнением к большой законодательной инициативе о мобилизации, которую в Раде будут обсуждать уже на нынешней неделе.

"Документ преследует цель решить задачи по усовершенствованию учета требований военного состояния основ административной и уголовной ответственности", - пишет в пояснительной записке министр обороны Рустем Умеров.

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Среди главных нововведений документа:

  • Увеличение штрафов до 204 тысяч грн за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации. Штрафы можно налагать в течение трех лет со дня совершения или выявления правонарушения;
  • Введение механизма, по которому ТЦК и СП не нужно составлять административный протокол, в случае совершения правонарушений в особый период, а сразу выписывать постановление. Речь идет о случаях, когда человек без уважительных причин или без уведомления ТЦК о наличии таковых не явился в военкомат;
  • введение возможности задерживать военнообязанного на срок от трех часов до трех суток за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию;
  • приравнивание отказа от прохождения медицинского осмотра в статье 336 Уголовного кодекса к уклонению от мобилизации (согласно УК, за такое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет).

Однако 8 апреля на рассмотрении документа в правоохранительном комитете украинского парламента пересмотрели все его ключевые нормы, сообщает портал "Фокус" со ссылкой на нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

К примеру:

  • за нарушение правил воинского учета предлагается ввести штраф от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи грн (а в случае повторного правонарушения или в особый период — от 17 тысяч до 22,5 тысячи грн);
  • за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время ввести штрафы от 5,1 тысяч до 8,5 тысяч для граждан и 17 тысяч – 34 тысяч для должностных и юридических лиц. В военное время для граждан от 17 тысяч до 22 5 тысяч грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 тысяч до 59,5 тысячи грн;
  • исключить норму о возможности административного ареста на трое суток при отсутствии военно-учетных документов и отменить наказания в виде тюрьмы за отказ от прохождения медосмотра.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовил конечный текст законопроекта о мобилизации к рассмотрению в парламенте во втором чтении. Об этом сообщил председатель комитета Александр Завитневич.

Кроме того, из проекта закона о мобилизации было исключено положение о демобилизации. По данным СМИ, инициатором этого исключения был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По мнению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, система территориальных центров комплектования в Украине нуждается в усовершенствовании, и сейчас ведутся работы по её улучшению.

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мобилизация Кабмин Максим Бужанский Рустем Умеров
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