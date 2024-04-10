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Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

Юрий Берендий
10 апреля 2024, 10:46
В условиях действия военного положения, согласно новому законопроекту о мобилизации, некоторые категории населения имеют право на отсрочку от мобилизации.
Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список
Кто может получить отсрочку от мобилизации по новой редакции закона / Коллаж Главред, фото: УНИАН

10 апреля Верховная Рада Украины начнет рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении. В частности, в новой версии законопроекта определены категории лиц, которые будут иметь право на отсрочку от мобилизации в период действия военного положения. В проекте документа, обнародованном в Телеграмм-канале нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, определены условия для получения отсрочки.

В проекте закона о мобилизации установлено, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь лица с инвалидностью и родители трех и более несовершеннолетних детей. Также студенты смогут получить отсрочку, но только при определенных условиях.

Согласно законопроекту, право на отсрочку имеют получить:

  • лица с инвалидностью всех групп и те, кто имеет право на отсрочку по состоянию здоровья. Им предоставляется отсрочка от 6 до 12 месяцев, но потом снова нужно пройти ВВК;
  • те, кто имеет трех несовершеннолетних детей - при условии, что нет долгов по алиментам, превышающих 3-месячный объем;
  • отцы и матери-одиночки, чей супруг/супруга погиб, пропал без вести, лишен родительских прав или находится в тюрьме;
  • отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей супруг/супруга уже проходит военную службу;
  • родители несовершеннолетних детей-инвалидов, а также детей с рядом тяжелых заболеваний. Также освобождаются родители совершеннолетнего ребенка-инвалида;
  • усыновители детей-инвалидов - но при условии, что такие дети на момент усыновления были признаны сиротами или лишенными родительской опеки;
  • супруги инвалидов третьей группы, могут быть освобождены от мобилизации только в случае, если инвалидность вызвана онкологическим заболеванием, отсутствием конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психическим расстройством в случае онкологии, церебральным параличом или другими паралитическими синдромами;
  • для тех, у кого на иждивении находятся родители-инвалиды 1 и 2 групп, ситуация становится сложнее. Если один из супругов опекунов не является военнообязанным, другого могут мобилизовать;
  • получить отсрочку могут ученики дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование на уровень выше, чем предыдущее. Другими словами, студенты, которые получают второе высшее образование, теряют право на отсрочку. В то же время отсрочка для аспирантов остается;
  • те, кто ухаживает за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если нет других трудоспособных членов семьи;
  • опекун лица, признанного судом недееспособным;
  • руководители министерств и их заместители, руководители органов госуправления;
  • народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма, судьи;
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • Председатель и другие члены Счетной палаты;
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

видео дня

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подготовил конечный текст законопроекта о мобилизации к разгяду в парламенте во втором чтении. Об этом сообщил председатель комитета Александр Завитневич.

Кроме того, из проекта закона о мобилизации было исключено положение о демобилизации. По данным СМИ, инициатором этого исключения был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По мнению командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, система территориальных центров комплектования в Украине нуждается в усовершенствовании, и сейчас ведутся работы по её улучшению.

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