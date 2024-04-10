ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

Украинские военные проводят активные контратаки и выбивают оккупантов с позиций западнее Кременной Луганской области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики указывают на то, что недавно российские оккупанты смогли просочиться южнее города Кременная. Согласно видеозаписи с геолокацией за 8 апреля, враг смог достичь локальных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки, что находится к югу от Кременной.
Также, 9 апреля один российский блогер сообщил, что российские оккупанты ведут бои за тактические высоты в районе карьера. Отмечается, что им удалось захватить ограниченные позиции на этом участке фронта. Институт изучения войны подтверждает эти данные, ссылаясь на видеозаписи с геолокацией, подтверждающие это.
Однако российские источники также сообщали об ожесточенных боях в районе Тернов к западу от Кременной. Войска РФ теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Бои за Терны - ситуация на фронте
На Купянско-Лиманском направлении село Терны является наиболее напряженной точкой боевых действий. Целью российских оккупационных войск является прорыв к реке Черный Жеребец. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Представитель НАТО в своем комментарии для Foreign Policy сообщил, что более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов. Этот дефицит бронетехники может значительно повлиять на будущее наступление Кремля.
В то же время, российские оккупанты смогли продвинуться на Востоке Украины и захватить село Первомайское. Бой за этот населенный пункт между Украиной и Россией длился с августа 2022 года и стоил обеим армиям большой цены, указывают OSINT-аналитики из сообщества DeepState.
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