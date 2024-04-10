ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

Аналитики ISW отмечают, что в районе Кременной российские войска теряют определенные позиции из-за активных контратак со стороны Сил обороны Украины.

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ВСУ проводят успешные контратаки на одном из участков фронта / Коллаж Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Украинские военные проводят активные контратаки и выбивают оккупантов с позиций западнее Кременной Луганской области. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают на то, что недавно российские оккупанты смогли просочиться южнее города Кременная. Согласно видеозаписи с геолокацией за 8 апреля, враг смог достичь локальных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки, что находится к югу от Кременной.

Также, 9 апреля один российский блогер сообщил, что российские оккупанты ведут бои за тактические высоты в районе карьера. Отмечается, что им удалось захватить ограниченные позиции на этом участке фронта. Институт изучения войны подтверждает эти данные, ссылаясь на видеозаписи с геолокацией, подтверждающие это.

видео дня

Однако российские источники также сообщали об ожесточенных боях в районе Тернов к западу от Кременной. Войска РФ теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

Бои на Луганщине / Инфографика: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои за Терны - ситуация на фронте

На Купянско-Лиманском направлении село Терны является наиболее напряженной точкой боевых действий. Целью российских оккупационных войск является прорыв к реке Черный Жеребец. Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Представитель НАТО в своем комментарии для Foreign Policy сообщил, что более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью FPV-дронов. Этот дефицит бронетехники может значительно повлиять на будущее наступление Кремля.

В то же время, российские оккупанты смогли продвинуться на Востоке Украины и захватить село Первомайское. Бой за этот населенный пункт между Украиной и Россией длился с августа 2022 года и стоил обеим армиям большой цены, указывают OSINT-аналитики из сообщества DeepState.

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