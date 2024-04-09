ВСУ пошли в наступление и отбили позиции под Авдеевкой - ISW

Украинские военные пошли в контрнаступление возле Авдеевки и смогли отбить некоторые позиции. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).
Отмечается, что оккупанты сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву возле Новокалиново, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине. В то же время украинским защитникам удалось продвинуться в том же лесном массиве к востоку от Новокалиново. ВСУ отбили ветрозащитную полосу и оттеснили россиян на восток в сторону админграницы Новокалиново.
Аналитики не видят продвижения оккупантов в районе Бердичева и Водяного. Однако враг продвинулся на юго-запад от Донецка, там оккупанты осуществляют механизированное наступление с численностью около взвода. Враг продвинулся в поле к северу от Новомихайловки. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы.
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Напомним, ВСУ готовятся к наступлению РФ на Харьков. Российские оккупанты своими обстрелами пытаются сделать из Харькова новый Мариуполь и заставить людей бежать. Следует отметить, что первая линия новых укреплений под Харьковом проходит в 10 км от границы с Россией.
Впоследствии военный назвал еще одно направление, где россияне пойдут в наступление. Он убежден, что уже в ближайшее время враг пойдет в наступление на Горловском направлении. В то же время боец отметил, что ВСУ находятся в полной боевой готовности.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ. Украина должна подготовить значительный контингент военных и иметь резерв сил, чтобы сорвать наступление врага.
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