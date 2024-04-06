ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ: президент сделал важное заявление

Украине важно подготовить значительное количество личного состава и сформировать резервы, чтобы сорвать наступательные действия России.

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У Украины нет снарядов, чтобы начать контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина должна подготовить значительный контингент военных и иметь резерв сил, чтобы сорвать наступление врага. Для контрнаступления ВСУ Украине не хватает вооружения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телемарафону "Единые новости".

По его словам, сейчас ситуация на фронте сложная, однако стабильная. Оккупантам не удается значительно продвинуться вперед, ведь там, где враг идет вперед, ВСУ отбрасывают его на предыдущие позиции. В то же время украинские защитники имеют успехи на фронте.

"Все эти боевые действия в большинстве своем, 90% - это все восток Украины. Это разные направления, не только Авдеевка. Но сейчас ситуация стабилизирована, согласно докладу военных, с которыми я ежедневно в контакте", - рассказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что для Украины важно подготовить значительное количество личного состава, чтобы иметь возможность срывать наступательные действия России.

"Он должен быть подготовлен, укомплектованы бригады, которые приходят вместо тех, кто сейчас стоит. Бригады, которые должны быть подготовлены, а значит должен быть подготовлен большой объем резерва. Резерва не просто из молодых ребят и юношей, а из людей, которые с опытом, которые прошли боевое слаживание и имеют боевой опыт", - добавил глава государства.

Снарядный голод ВСУ

Также президент подчеркнул, что сейчас Украина не имеет снарядов, чтобы начать контрнаступление. Боеприпасов в войске хватает только для защиты.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать, и к нам поступает оружие. У бригад, которые на более напряженных направлениях, все честно распределяется. Без любимчиков. Сегодня все это есть", - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что оружия также не хватает, чтобы ВСУ могли сорвать наступательные действия россиян.

"Что касается срыва их действий в том или ином направлении, например, работать по их аэродромам или самолетам, складам или базам, то для этого есть соответствующий снаряд дальнобойный или оружие. Но этого нам не хватает", - добавил он.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что Украина будет продолжать успешную историю на Черном море и готовить новые сюрпризы для России.

Также ветеран войны и общественный активист Олег Симороз считает, что Украина должна избавиться от зависимости от западной военной помощи, особенно по поставкам боеприпасов. Он утверждает, что для успешного проведения контрнаступления необходимо собственное мощное производство боеприпасов.

Кроме этого, Зеленский не исключает возможности нового контрнаступления украинских войск в этом году, сообщает The Washington Post. Для этого важно, чтобы ситуация на фронте была стабильной, чтобы обучить и вооружить новые бригады.

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